Tren será de gran beneficio para los mayas: AMLO

Jesús Caamal/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró su compromiso con el pueblo maya durante su visita al municipio de Felipe Carrillo Puerto, a quien le prometió desarrollo con el Tren Maya, cuyas obras arrancan en enero en 2020.

Ayer, cerca de las 17 horas, como se anunció en semanas anteriores, el mandatario federal llegó en el recinto oficial en el domo doble de la colonia Cecilio Chi, y ante la presencia de miles de personas, ofreció su discurso en apoyo a la clase necesitada.

López Obrador destacó que en el tema de Tren Maya es un hecho que para diciembre comienzan las licitaciones y en enero del 2020 los trabajos de construcción, el cual beneficiará a todas las comunidades indígenas, para que no tengan la necesidad de migrar fuera de sus pueblos por esas condiciones.

“El Tren Maya es y será un hecho, no voy a dejar ninguna obra inconclusa, esto debe quedar en tres años, pido el apoyo de la gente, no vamos a destruir la naturaleza y dañar el ecosistema, estamos a favor de la ecología, y todo eso se está estudiando para no generar un mal impacto ambiental, no crean que va afectarlos”, dijo el presidente.

Por su parte, el gobernador Carlos Manuel Joaquín González, destacó que existe una gran expectativa para la entidad, que incluye la conexión del norte y sur para un crecimiento y desarrollo igualitario en infraestructura y economía, en un estado con grandes necesidades.

“Muchos pueblos construyen su identidad alrededor de la idea que tienen del origen de la humanidad. En estos 45 años de vida constitucional, nuestro Quintana Roo ha experimentado niveles de desarrollo y crecimiento que encabezan muchas de las estadísticas del país, a partir de un liderazgo turístico de clase mundial y una tasa de empleo y de crecimiento económico por arriba de la media nacional”, dijo.

Agregó que 2019 ha sido denominado por la Organización de las Naciones Unidas, como el Año Internacional de la Lengua Indígena, el cual es de justo reconocimiento porque permite reafirmar el compromiso con los valores y tradiciones representados por nuestros dignatarios y todos nuestros pueblos mayas.