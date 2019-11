Fuera de consulta por el Tren Maya, miles de indígenas de Q. Roo

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Más de 150 mil indígenas que habitan en el norte de Quintana Roo quedarán excluidos de la consulta sobre el Tren Maya, la cual contempla dos asambleas en Cobá.

Hermelindo Be Cituk, coordinador estatal de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (Anita), consideró que este número de población indígena que habita particularmente en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Isla Mujeres, Cozumel y Lázaro Cárdenas no tiene posibilidad de asistir a las dos asambleas informativas y consultivas hasta Cobá.

“Está bien que se haga la consulta, pero también considero que se hace con poca planeación, con poco estudio porque hay mucha población en esta parte del estado, la cual no se tomará en cuenta, definitivamente no tiene cómo acceder a emitir su opinión”, dijo Be Cituk.

Agregó que la zona norte de Quintana Roo es única porque la población autóctona llega a trabajar a la industria turística y, a pesar de ello, en la gran mayoría de los casos conservan sus costumbres, las cuales paulatinamente pierden porque se mezclan con población de otros lugares en los llamados “círculos de miseria” de ciudades como Playa del Carmen y Cancún.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el inicio de la consulta pública en los estados por donde pasará el proyecto del Tren Maya, como Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas y Tabasco.

Estas son las fechas y lugares de la consulta en Quintana Roo

Asimismo, en el Diario Oficial de la Federación fue emitida la convocatoria al Proceso de Consulta Indígena y Jornada de Ejercicio Participativo Ciudadano sobre el Proyecto de Desarrollo del Tren Maya.

En Quintana Roo se desarrollarán cuatro asambleas de carácter informativo el próximo 30 de noviembre: en Reforma, Bacalar, Xul-Há, Othón P. Blanco, X-Hazil Sur, Felipe Carrillo Puerto, y en Cobá, Tulum; posteriormente en esos mismos lugares, pero para el 15 de diciembre, realizarán la fase consultiva.

En el caso de Quintana Roo, la consulta va dirigida al pueblo maya peninsular, pero de acuerdo con Be Cituk, al menos en el norte, un 40% de la población indígena tiene origen en los pueblos del centro del país.