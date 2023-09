Tren Maya ‘dispara’ precios en la renta de vivienda en Quintana Roo

La alta demanda de viviendas en renta en Felipe Carrillo Puerto ha provocado un incremento de más de 50%, causado por la llegada de cientos de trabajadores foráneos, lo que ha afectado a los locales.

Ciudadanos de la zona maya han manifestado su inconformidad ante la situación, pues en los últimos meses, sobre todo en bienes inmuebles particulares, los dueños han llegado con sus huéspedes a notificarles el incremento a los costos de renta y, si no tienen el dinero, les dicen que es necesario que lo desalojen para dar el espacio a quien lo pueda pagar.

Alberto Palma Poot, arrendatario de un cuarto en renta, comentó que el pago mensual por el lugar en el que habita era de mil 300 pesos, sin embargo, de un día para otro llegó el propietario avisándole que los costos tendrán una actualización de dos mil 700, es decir, 67.5%, pasando a cuatro mil pesos.

“Ya no se puede conseguir cuartos o casas en renta en precios accesibles, todo ha subido, todos están queriendo aprovechar la llegada de los trabajadores del Tren Maya y eso está bien, pero a nosotros como locales también nos está afectando, sobre todo que no tenemos ingresos fuertes y a eso se le suma los gastos de responsabilidades del hogar, familia” , lamentó.

Por su parte, Jimmy Cabrera Rincón, jefe del área de Fiscalización en el municipio, confirmó que se ha visto una variación en los costos de las arrendadoras, derivado de la demanda de foráneos que han llegado al municipio y ante eso, pues hay quienes han visto una buena oportunidad para mejorar sus ingresos.

Informó que el aumento en los costos se está dando en la zona céntrica, pero también en sitios alejados del primer cuadro, es decir, por la periferia de la ciudad, sin embargo, no pueden intervenir para regular o establecer una tarifa, pues queda fuera de su jurisdicción, los que en su momento pueden hacer algo al respecto son las distintas cámaras.