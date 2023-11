Tren Maya en Q. Roo: Rechazan 40 solicitudes de regularización de tierras

Al menos 40 solicitudes de regularización de terrenos nacionales han sido “congeladas” por el Gobierno Federal, para evitar la especulación de tierras ocasionada por la llegada del Tren Maya en Quintana Roo.

Así lo dio a conocer Karla Verónica Moreno Gómez, representante de la Procuraduría Agraria en el Estado, quien explicó que muchas de ellas no cuentan siquiera con los dictámenes que otorga la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Señaló que han identificado a grupos que incluso ya están vendiendo estos terrenos a pesar de que aún no cuentan con el permiso de la Secretaría de Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), por lo que advirtió a la población de no caer en estos fraudes, pues por el momento no se tiene planeado enajenar terrenos nacionales.

“Desde el inicio de la construcción del Tren Maya en Quintana Roo, la Procuraduría Agraria y la Semarnat firmaron un convenio para que la liberación de cualquier superficie propiedad de la nación en esta zona, esté sujeta a la emisión de los dictámenes correspondientes”, declaró.

Mencionó que varias de estas 40 solicitudes fueron presentadas en el último año y se ubican en la selva en los municipios de Benito Juárez, Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos y Bacalar, y tienen la intención de ser lotificados para después ser vendidos como desarrollos urbanos a precios exorbitados.

Comentó que si las personas deben verificar que los lotes que les ofrecen tienen toda su documentación en regla y eviten caer en las promesas de los vendedores de que su regularización está en trámite, pues muchos de ellos jamás se podrán escriturar lo que significaría la pérdida de su inversión.

Con anterioridad el titular de la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo (Agepro) había puntualizado que se identificaron grupos de yucatecos que están vendiendo predios nacionales en el norte de la entidad, con la promesa de que obtendrán gran plusvalía por el Tren Maya. Sin embargo, casi todos ellos son fraudes que ponen en riesgo el patrimonio de los compradores.

A pesar de esto, hasta el momento no se ha detenido a ninguno de estos estafadores inmobiliarios.