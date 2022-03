Tren Maya: INAH se cuadra y rechaza vestigios en cueva Angry Wasp

Respecto a la controversia sobre la cueva "Angry Wasp", el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Quintana Roo, Margarito Molina, aseguró que se están tomando todas las medidas necesarias para prever que los trabajos y obras del Tren Maya en este y todos los tramos, no afecten patrimonio histórico, arqueológico o paleontológico.

El funcionario dijo que hay entre 250 y 270 personas, entre arqueólogos, especialistas y brechadores inmersos en trabajos de prospección, salvamento y rescate en el Tramo 5, desde enero pasado.

Descartó que hasta este momento se haya encontrado algún tipo de vestigio en la cueva de "Angry Wasp", y señaló que no debería ser sorpresa para nadie la existencia de esa y otras cavernas inundadas o semi inundadas, pues se conoce que en ese tramo es el punto de mayor presencia de estas formaciones, y aclaró que no necesariamente en todas tiene que haber algún vestigio o tesoro arqueológico.

Dijo que están en constante comunicación y reuniones con el Fonatur e ingenieros de las empresas encargadas de los trabajos del tren, y que estos son muy receptivos a las recomendaciones hechas por la Semarnat y por el propio Instituto para asegurarse de que no existan daños al patrimonio, para lo cual se han planteado pivoteos (desvíos) y otras soluciones que impliquen el menor de los impactos.

Descubierta entre la selva desde el 9 de noviembre de 2016, por un conjunto de exploradores, la "Angry Wasp" o "avispa enfadada" es el nombre de una gigantesca caverna subterránea localizada en la localidad de Xpu Ha, cuya entrada está justo por donde corre el nuevo trazo del Tramo 5 del megaproyecto Tren Maya, que va de Cancún a Tulum.

Para llegar a ella hay que recorrer un promedio de 28 kilómetros desde Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, hasta llegar al oeste de Río Secreto y adentrarse a la selva.

La caverna, sumando los brazos que la conforman, abarca un promedio de tres mil 278 metros de longitud y se encuentra a unos seis metros de profundidad, conectando con el acuífero subterráneo, explica Roberto Rojo, del Círculo Espeleológico del Mayab.

La entrada de esta singular cueva se encontraba semioculta por la vegetación de la zona, pero quedó al descubierto con los avances de la devastación de la selva, iniciada a finales de febrero pasado con motivo de la apertura de una "brecha" como parte de los trabajos preparatorios para la construcción del Tren, brecha que se prolonga a lo largo de varios kilómetros y posee entre 50 y 60 metros de ancho.

El espesor del techo de la entrada de la caverna "Avispa enfadada" es de apenas dos metros y es, como otras cuevas, el sitio de dónde bebe el 45 por ciento de la fauna silvestre de la zona, ante la ausencia de ríos superficiales, detalla el también biólogo y espeleólogo, al señalar que el sitio es además refugio de murciélagos.

Guillermo D.Christy, miembro de Cenotes Urbanos con sede en Playa del Carmen, advirtió que la zona por la que se pretende construir el Tramo 5 de la obra -y donde ya se han talado alrededor de ocho millones de árboles-, se encuentran cuevas y cenotes, entre los que destacan Yorogana 3 y la cueva de la "Avispa Enojada".

D’ Christy indicó que la existencia de esta caverna confirma lo advertido por científicos, académicos y organizaciones civiles, en torno a la inviabilidad de sacar adelante este tramo del megaproyecto Tren Maya, debido a la presencia de numerosas cuevas de este tipo, inundadas o semi inundadas, mapeadas e inexploradas aún, por donde corre la red de ríos subterráneos más grande del mundo.