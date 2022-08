Fonatur incumple promesa de rehabilitar centros ceremoniales mayas

La promesa de rehabilitación de siete centros ceremoniales mayas realizada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) a dignatarios en 2021, continúa sin ser cumplida a casi un año de haberse pactado.

Gabino Cruz Yeh, general maya y secretario del Gran Consejo Maya, dijo que se trata de centros ceremoniales que se encuentran en los municipios de Tulum, Lázaro Cárdenas y Felipe Carrillo Puerto.

Este proyecto forma parte del beneficio a las comunidades para la integración al Tren Maya.