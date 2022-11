Tres comunidades de Carrillo Puerto quedan en desamparo

A un mes de la definición de presupuestos, tres comunidades han quedado en el limbo, pues a partir de enero de 2023 Tulum ya no las atenderá como lo había hecho por años, pese a estar dentro de la demarcación de Felipe Carrillo Puerto, que durante décadas las mantuvo olvidadas.

Son más de mil personas que habitan en San Silverio, Yalchén y Pino Suárez, que quedaron “atrapadas” en medio de un problema limítrofe originado por el Congreso de Quintana Roo, al ponerlas como parte del municipio de Felipe Carrillo Puerto.

Marciano Dzul Caamal, presidente de Tulum, dijo que ahora todos los servicios deberán ser proporcionados por Carrillo Puerto. En tanto, Mary Hernández, presidenta de Carrillo Puerto, dijo que ahora sí atenderán las necesidades. El problema de los límites territoriales entre ambos municipios está empantanado en el Congreso del Estado.

La petición de los pobladores de esas comunidades, que geográficamente pertenecen a Carrillo Puerto, pero llevan más de una década pidiendo a los legisladores en turno los ayude a pertenecer al municipio de Tulum, por su cercanía y fácil acceso a las atenciones, sigue sin ser escuchada.

José María Chacón Chablé, diputado de la XVII Legislatura, expresó que es asunto que se encuentra en la mesa para ser valorado y discutido por el Congreso, pero no se trata de un tema simple, sin embargo, les tocará decidir cómo avanzar en ello, pues es una demanda añeja.

Aseguró que los ciudadanos no pueden quedarse sin servicios y atenciones, y las autoridades de Felipe Carrillo Puerto tendrán la responsabilidad directa en ello, mientras que Tulum no puede intervenir porque jurídicamente no le pertenece y es lo que se tiene que respetar.

“Ahora no hay avance, pero es claro que debemos sesionar y tocar este tema para terminar con este conflicto; ahora sólo nos queda mediar la situación políticamente y que exista respeto, mientras a la medida de las posibilidades se toma una decisión”.

Por su parte Maricarmen Candelaria Hernández Solís, presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, reconoció que estos poblados estaban abandonados por las anteriores administraciones, pero aseguró que se les dará la atención que necesitan.

Se comprometió a invertir miles de pesos en la construcción de calles y pavimentación, así como otras tantas obras que se empezarán a gestionar en su gobierno, y aunque reconoció que el tema financiero puede ser una limitante, están dispuestos a ello.