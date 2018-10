Tres municipios esperan $22 millones de la Federación

A. Barreto/ B. Pat/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- A menos dos meses de concluir la administración federal, tres municipios de Quintana Roo continúan esperando 22 millones de pesos que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) les adeuda desde hace dos años.

Freddy Marrufo Martín, delegado de la Sedatu, informó que en 2016 los municipios de Solidaridad, Tulum e Isla Mujeres, con recursos propios, realizaron obras públicas y acciones sociales del Programa federal Hábitat.

Precisó que a Solidaridad se le adeudan 17 millones, por concepto de 17 obras públicas y 145 acciones sociales del ejercicio fiscal 2016, mientras que a Tulum se le deben tres millones de pesos y dos millones a Isla Mujeres, según quedó establecido al cierre de la cuenta pública que aprobó el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun) y en los cabildos.

“Estamos esperando y quienes tienen la responsabilidad de responder sobre este tema es la Sedatu a nivel central, y poder apoyar las justas demandas de los municipios que concursaron estas obras y que tuvieron una coparticipación federal”, declaró.

Marrufo Martín aseguró que las solicitudes para que les sean reintegradas esas participaciones federales fueron transmitidas a oficinas centrales, sin que hasta el momento haya tenido una respuesta satisfactoria.

“Todavía no tenemos respuesta, lo tienen como un pendiente, es un recurso del 2016 y en ese entonces un servidor no estaba en ejercicio de la delegación, ingresé en marzo de 2017 cuando estuvimos trabajando con el Gobierno del Estado y los municipios y no hemos tenido problemas en este tiempo”, indicó.

De acuerdo con el convenio de coordinación, firmado por la Sedatu y el Ayuntamiento de Solidaridad, en el 2016 el Gobierno Federal se comprometió a entregar 27.9 millones de pesos, a través del programa Hábitat, sin embargo, únicamente liberó 10.9 millones.

En el caso de Tulum, la aportación acordada de la Federación era de 8.3 millones de pesos, de los cuáles, solo entregó 5.3 millones; mientras que en Isla Mujeres, el compromiso era de 3.1 millones, de los cuáles, solo fueron liberados 1.1 millones.

Antonio Terrazas Lara, director general de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Cambio Climático del Ayuntamiento de Solidaridad, informó que están revisando la documentación que la pasada administración les dejó, aún no cuenta con los elementos que le permitan valorar la posibilidad de lograr el retorno de ese faltante. No obstante, en caso de que sea viable y haya el archivo del caso procederá con el tema.