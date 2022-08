Tres semanas después, Fiscalía recibe a mamá de Fernanda Cayetana

Tres semanas y tres manifestaciones después, la Fiscalía General del Estado (FGE) recibió a los padres de la adolescente Fernanda Cayetana Canul Blanco, reportada como desaparecida el pasado 21 de julio.

Deysi Blanco, madre de la joven de 12 años de edad, detalló que el encuentro fue con Carlos Maya Girón, vicefiscal de la zona norte, quien les informó sobre los avances en la investigación sobre el caso de su hija.

"Me recibieron bien, me trataron bien, me dieron la información que pedí sobre las búsquedas que se siguen haciendo. Me sentí bien porque la Fiscalía ya me dio respuesta, después de tres semanas".

Refirió que personal de la FGE la contactó luego de que realizaran la tercera marcha para exigir información sobre cómo va la investigación de su hija.

Sin embargo, en la reunión aprovechó para reclamar por qué no procedieron contra el taquero Marcos Antonio Cauich Adrián -sobre quien pesan sospechas- para evitar que escapara, pese a que ella se los había advertido. Tampoco se dio por enterada por las autoridades sobre la recompensa ofrecida, lo que demostró la falta de coordinación e información que las autoridades tienen hacia los familiares de las víctimas.

Deysi Blanco refirió que, al final de la reunión, el vicefiscal Maya Girón se comprometió a informar a la familia Canul Blanco acerca de todas las actualizaciones que vayan surgiendo, tanto en la búsqueda de Fernanda Cayetana, como en la captura de Cauich Adrián.

"Ellos me dijeron que cada vez que ellos tengan algo, o ir cuando haya búsqueda o cateos, me avisarán para que pueda verificar que se realiza la búsqueda. También que recibirán los datos y demás aportaciones que pueda llevar".

Casos como el de Fernanda Cayetana mediatizarse para que la autoridad se active: colectivos

Por su parte, Romana Rivera, fundadora del colectivo Verdad, Memoria y Justicia, celebró que la Fiscalía haya recibido a la familia de la joven para brindarle información y confió que esta práctica se lleve más seguido hasta encontrar el paradero de Canul Blanco.

Asimismo, advirtió que esto demuestra que las autoridades trabajan bajo presión, porque esta reunión se dio luego de tres protestas.

"Es claro el mensaje: hacer ver que la movilización y hacer mediáticos los casos, ocasionan que las autoridades tengan que trabajar de manera forzada y verse obligadas a informar a las familias, porque no todas tienen esa posibilidad de que les den una atención precisa".

Por ello, recomendó que cada víctima acuda a la FGE a dar seguimiento de sus casos y, en dado caso de no ser atendidos de manera adecuada, no quedarse callado y visibilizar dicha situación.

Sin embargo, confió en que el diálogo entre la FGE y la familia Blanco Canul sea el parteaguas para una mejor atención a los familiares y personas cercanas a las víctimas.