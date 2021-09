Tribunal rechaza amparo de Lydia Cacho contra liberación de Kamel Nacif

El Segundo Tribunal Unitario con sede en Quintana Roo desechó el amparo presentado por la periodista Lydia Cacho Ribeiro para evitar la exoneración del empresario Kamel Nacif Borge, a quien señala como responsable de su detención y tortura en 2005.

Araceli Andrade, abogada de Lydia Cacho, explicó que el amparo fue desechado sin que se haya entrado al estudio de fondo del asunto.

“Estábamos intentando que vieran más el fondo que la forma, porque jurídicamente ya no teníamos opción, pero estábamos dando argumentos de fondo que pedíamos que analizaran”.

Refirió que el desecho del caso está dentro de lo que marca la Ley, pues lo primero que se verifica es la procedencia, pero se tenía la esperanza de que se diera una revisión.

Lydia Cacho señala que su detención y tortura responde a “un favor” del ex gobernador de Puebla Mario Marín al empresario Kamel Nacif, quien denunció a la periodista por el delito de “difamación”, luego de que fuera involucrado en la red de trata de menores que reveló el libro ‘Los Demonios del Edén’.

La exoneración de Kamel Nacif se dio por la decisión de dos magistradas del Tercer Tribunal Colegiado como última instancia, al considerar que no había elementos para determinar la culpabilidad del empresario.

En la sentencia argumentaron que no había un documento escrito donde se ordenara expresamente la tortura y, aunque hay una grabación que lo vincula, no fue tomada en cuenta porque no dice tal cual el nombre de la periodista, sino “esta pinche vieja”

La sentencia alega que se trató de una afirmación vaga y genérica, pues la palabra “vieja” en México se utiliza para personas de edad avanzada.

“Ante la falta de precisión de algún nombre, no puede concluirse que entre todas las mujeres del mundo, los que intervinieron en la llamada se referían a Lydia Cacho”.

Los argumentos de la sentencia fueron calificados como ridículos por la defensa de Lydia Cacho. Sin embargo, por tratarse de la última instancia, ya no hay nada que se pueda hacer en el caso de Kamel Nacif.

