'Olvidan' proyecto de paradero para tricicleros

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Este martes se cumplen siete días que dieron el banderazo de inicio de construcción de un paradero en la base de los tricicleros de la cooperativa “Ixchel”, sin embargo, en el lugar sólo rompieron el concreto y abandonaron las labores.



Lo anterior ha causado incomodidad entre el gremio que presta las labores de carga y descarga; la organización es una de las más antiguas de la localidad y se encuentran en la zona turística de Playa del Carmen.

“Nos dijo la presidenta que estaría listo en una o dos semanas, en sí que el próximo viernes debería quedar la obra, ahorita vemos que por los cierres se han retrasado, quizá retomen la obra de hoy a mañana”, expresó José Lorenzo Nah Uc, secretario general del sindicato de Tricicleros, registro 108 cooperativa “Ixchel”.



En el lugar, trabajadores del Ayuntamiento llegaron a romper arriates de concreto que rodean dos árboles junto con separaciones; además realizaron canales en la superficie asfáltica. El sitio se encuentra en la avenida Juárez con Quinta Avenida, en plena zona turística de Playa del Carmen.

“Llegaron y abrieron el piso, ahora hay que andar con cuidado para que la llanta no se atasque y se llegue a ponchar, es algo que nos afecta mucho, si no lo iban a hacer, mejor no lo hubieran tocado, lo hubieran dejado tal como estaba antes, además da mala imagen al lugar”, comentó un triciclero que omitió decir su nombre.

Según Jesús Coeto Carlín, director de Obras Públicas, dentro de tres días reiniciarán labores y el abandono se debe a un tema de logística, no abundó más en el asunto. De acuerdo con información oficial, la inversión en el paradero es de 950 mil pesos de recursos propios, con los cuales realizarán la cimentación de la estructura de acero, baño, tinaco para el abastecimiento de agua, luminaria tipo led y aire acondicionado.

Aunque probablemente será la próxima administración municipal que terminará el proyecto, debido a que el sábado, la actual gestión pública dejará de estar al frente del municipio de Solidaridad.

Los tricicleros esperan que pronto les den solución a este caso.