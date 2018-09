Mataron a su padre, madre y hermano; y podrían quedar libres

Enrique Mena/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La reclasificación de homicidio calificado a homicidio simple, podría dejar libres a los responsables del asesinato de una familia de empresarios restauranteros, suscitado en 2010, y que en ese entonces conmocionó a los habitantes de la capital del Estado.

Adolfo Alberto Arévalo Cortés, en conferencia de prensa, denunció que las autoridades no le han realizado notificaciones sobre el cambio de estatus del procedimiento judicial de ambos imputados y afirmó que se encuentra listo el amparo para que prevalezca la pena original.

Los homicidios de tres personas en el año 2010, derivó el procedimiento judicial, sin embargo, tras ocho años, el caso dio un revés al agraviado.

También te puede interesar: Revelan nuevas evidencias sobre el homicidio del camarógrafo

“Mi inconformidad es que me entero por terceras personas que los homicidas de mi padre, madre y hermano, van a salir libres, porque hubo una reclasificación del delito de homicidio calificado a homicidio simple, viendo el procedimiento que están manejando las autoridades se me hace algo ridículo”, comentó.

“Los homicidas de mi padre, madre y hermano, van a salir libres, porque hubo una reclasificación del delito de homicidio calificado a homicidio simple”

Resalta que el daño causado a la familia y a la ciudadanía en general por la manera tan violenta en que se realizó el homicidio, con un arma de fuego, además del robo, está a punto de quedar impune.

En diciembre de 2013, Rómulo Martínez Alejandro y Luis Arturo Montes Malpica, fueron sentenciados a 31 años y 38 años de prisión, respectivamente, por los delitos de Homicidio Calificado.

“Ahora me entero que el 21 de septiembre próximo tienen una audiencia de deliberación, no me notificaron la primera sentencia, tampoco la reducción de pena, ni la audiencia; interpusimos un amparo para evitar que salgan libres”, comentó.

Juan Carlos Pech Rivero, abogado del agraviado, refiere que las sentencias emitidas por el magistrado de la Tercera Sala Especializada en Materia Penal, no se le dieron a conocer a su cliente; tampoco le hace de su conocimiento de la reclasificación del delito de homicidio calificado a simple, por ese motivo, se realiza el proceso por las omisiones.

En caso de que el Juez considere la libertad de los imputados, ésta puede concretarse el 21 de septiembre.

La noche del homicidio

La noche del 18 de noviembre del 2010, el empresario Luis Adolfo Arévalo Peña, su esposa Paula Cortés Gutiérrez y su hijo Roberto Enrique Arévalo Cortés fueron asesinados a balazos en el interior de su vivienda ubicada detrás del restaurante “El Oasis”, en el kilómetro 37.5 de la carretera Cafetal- Mahahual, en la zona sur del Estado.

El triple homicidio ocurrió a 120 kilómetros de Chetumal y a 18 kilómetros de Mahahual, cerca de las 10:00 de la noche, aunque los cuerpos fueron descubiertos por un vecino del lugar alrededor de las 8:00 de la mañana.