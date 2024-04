Tucsa busca renovar concesión de transporte en Playa del Carmen

La empresa Transportes Unidos del Carmen (Tucsa) tramitó un recurso de revisión contra la negativa del ayuntamiento de Solidaridad de renovarle la concesión del transporte público que alega, le otorgó Cozumel en 1991.

De acuerdo con un expediente de amparo indirecto, a la empresa Tucsa le fue rechazada en primera instancia su petición ante un juez federal.