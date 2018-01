Imparten capacitación del correcto uso de alimentos

Sara Cauich/SIPSE

TULUM, Q. Roo.-Los vendedores ambulantes y semifijos de alimentos recibieron capacitación del personal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para que se apliquen las medidas obligatorias que eviten generar alimentos contaminados causantes de padecimientos gastrointestinales entre la población local y el turista.

La capacitación a un centenar de vendedores ambulantes y semifijos que expenden alimentos en las calles de Tulum en diversos horarios, se llevó a cabo a través de la Dirección de Salud municipal.

La titular de esa área, Sonia Vargas Torres, indicó que son medidas básicas las que se tienen que cumplir para garantizar al consumidor alimentos en buenas condiciones. No hay reportes de infecciones por consumo de alimentos, no obstante se trata de prevenir como parte de la responsabilidad de la dirección a su cargo, y no descuidar a este grupo de comerciantes, señaló.

A los casi cien asistentes a este curso, el personal de la Cofepris, inspectores en su mayoría extendieron las medidas elementales cuya vigilancia tiene a cargo el personal de esa dependencia.

El uso de cubrebocas, mantener las manos limpias, emplear agua con cloro para desinfectar los utensilios que se emplean y ofrecer al consumir la limpieza de las manos, son parte de las observaciones que se les hizo patente.

También hicieron hincapié los elementos de la Cofepris, que los ingredientes que se emplean en la elaboración de los alimentos, deben ser frescos y mantenerse conservados hasta el momento de la elaboración.

No se puede controlar el manejo higiénico del producto que emplean hasta el momento de la compra en los negocios mayoristas, pero cuando ya están en sus manos, ahí si hay responsabilidad, por lo que pidieron a los participantes apegarse a las medidas que ya conocen.

Entre el grupo hubo quienes se dedican al comercio ambulante de frutas y otros alimentos preparados en las viviendas, y otros caen en la categoría de semifijos, varios de ellos preparan en la vía pública lo que expenden.

La limpieza de los carros que se emplean deben llevarse a cabo a conciencia, la Cofepris no se ocupa de los materiales con que se construye pero si de que no se convierta en un foco de infección y contamine los alimentos.