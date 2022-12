Tulum contará con casa hogar de primer nivel en Quintana Roo

Tulum construirá una nueva casa hogar, única en Quintana Roo, con espacios dignos y equipamiento de primer nivel para beneficio de niñas, niños y adolescentes en situación vulnerable, aseguró la presidenta honoraria del DIF Tulum, Ileana Canul de Dzul, al rendir su Primer Informe.

De acuerdo con el comunicado, la Casa de Asistencia Social “Sirviendo con Amor” (CAS) es un proyecto que se ha planeado durante un año y la puesta de la primera piedra está programada a más tardar, en los primeros días del próximo mes de enero.

“En algún momento de mi vida, yo estuve en una casa hogar y no porque mi mamá me haya abandonado. Al contrario, mi mamá es un gran ejemplo de lucha. Eso pasó cuando yo tenía entre 4 y 5 años y se me quedó grabada mi experiencia. Y yo quiero que los niños que lleguen a esta casa hogar se lleven un gran recuerdo de esta casa hogar”, compartió Canul de Dzul.