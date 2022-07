Tulum, destino favorito de turistas nacionales y extranjeros

Reconocido por sus playas azul turquesa, cenotes cristalinos y sitios arqueológicos, Tulum nuevamente fue reconocido como uno de los destino turístico de mayor preferencia de viajeros nacionales y extranjeros, según la agencia online de Marketing Tripadvisor, que lo ubicó el lunes en el cuarto lugar de 22 destinos en el mundo.

Por medio de su portal https://www.tripadvisor.com.mx/, la plataforma en su apartado "Travelers Choice 2022, Best of The Best" que recoge millones de opiniones en torno a determinados negocios del sector turístico, ubicó a Tulum en la cuarta posición de lugares con mayor visita y favoritos que ofrecen experiencia única con 554 atracciones, estancia placentera y seguridad a turistas.

De acuerdo con el comunicado, Tulum ha sido reconocido por sus maravillosas ruinas. En la descripción de esta plataforma a los interesados se les hace remembranza a la historia del noveno municipio de la siguiente forma:

“Las ruinas mayas se elevan por encima del mar en Tulum, dándote un vistazo de la historia mientras tomas sol. La antigua ciudad amurallada fue una de las últimas en ser construida por los mayas, y sus sitios arqueológicos están increíblemente bien conservados. Toma un descanso de la playa para visitar El Castillo, el Templo de los Frescos y el Templo del Dios Descendente. Explora un río subterráneo bajo un dosel de estalactitas en las cavernas sagradas del parque ecológico Labna Ha, o sumérgete en Cenote Dos Ojos para bucear en el interior de cuevas en el medio de un bosque”, cita el contexto de la cuarta posición con el anexo de 554 atracciones a experimentar.

Así se posicionan los destinos turísticos, según la lista publicada por Trending Destinations World / Destinos de moda del mundo: