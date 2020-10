Tulum en Alerta Roja; Listos los refugios temporales en todo el municipio

Tulum, 26 de octubre, 2020.- El presidente municipal Víctor Mas Tah, al presidir la sesión informativa en torno al huracán Zeta, indicó que el municipio de Tulum, se encontraba en alerta roja ante la cercanía e inminente impacto en las próximas horas por lo que pidió a la población tomar todas las previsiones pertinentes ya que la trayectoria ubica la zona de afectación entre Akumal y Puerto venturas.

Destacó que hay un estado de fuerza en el municipio de 652 personas listo y disponible para apoyar a la ciudadanía en diferentes actividades, además de 115 vehículos para apoyar en caso de que requieran algún tipo de ayuda y 12 motocicletas, además de una gran cantidad de voluntarios que se suman para ayudar.

Los teléfonos de emergencia que atiende la Coordinación de Protección Civil y Bomberos es 984-7812688; C2 984-2405427 y 911, para cualquier auxilio.

La escuela Cecyte es uno de los refugios con mayor capacidad y ya se encontraba abierto a quienes tengan necesidad de protegerse. En la ciudad de Tulum hay ocho refugios temporales listos y verificados para ser ocupados y recibir la atención, de un total de 73 refugios en toda la geografía del municipio para cuatro mil 691 personas guardando la sana distancia obligatoria, (de una capacidad normal para nueve mil 382).

En la cabecera municipal, son 28 disponibles en caso necesario, con capacidad de 2,501 guardando las medidas de sana distancia obligada en estos tiempos, aunque la capacidad normal es de cinco mil.

En los poblados ubicados en la Riviera Maya, Akumal y Chemuyil, son seis refugios para 345 personas con sana distancia y 690 a toda su capacidad; la zona de transición dispone de 24 refugios para 1190 personas (con capacidad de dos mil 380); zona maya registra 16 refugios con capacidad de 655 (de mil 310 a toda su capacidad).

Para quienes tengan mascota hay un espacio en el Ceyte y se cuenta con alimentos y atención médica.

Akumal y Chemuyil hay permanente labor de desazolve de alcantarillas y limpieza general para evitar que se tapen con basura por el personal de servicios públicos; la Dirección de obras públicas por igual, dispone de personal para atender a cualquier ciudadano. Desarrollo Urbano, verifica obras en construcción y reiteró que cada director de obra se hace cargo de su personal, pero, aun así, está abierto cualquier refugio por algún obrero lo necesita, señaló Mas Tah.

En cuanto al abasto, dijo que hay suficiente en las tiendas y negocios de todo el municipio, al igual que los expendios de gasolina.

El munícipe destacó la Importancia de mantener la calma, pero ser responsables, “es huracán de categoría uno y los efectos se sentirán esta tarde noche, al tiempo que reiteró la cancelación de venta de alcohol, no hay actividades acuáticas ni operaciones marítimas, según indicación de capitanía de puerto de Playa del Carmen y los centros de trabajo retiran a todo el personal a las 2 de la tarde para las actividades no esenciales.

Señaló que se estableció un filtro en la zona costera para apoyar a quienes requieran salir, no se permitirá la entrada para quienes no tengan que no tenga actividad esencial. A partir de las 5 pm ya no debe haber gente en las calles.

El director general de Agua Potable y Alcantarillado, Gerardo Mora Vallejo, presente en esta sesión, dijo que se dispone de un camión Vactor, dos generadores de electricidad, motobombas para el desagüe y los tanques de almacenamiento del vital líquido están llenos en Tumbenka, Aldea Zama y Akumal, y a la población pidió que ayude a reducir la basura de modo que no afecte el sistema de drenaje