Esperanza de vida en Quintana Roo, entre las más altas del país

Sara Cauich/SIPSE

TULUM, Q. Roo.- En la semana de la discapacidad, el especialista José Pérez Veitia, señaló que la expectativa de vida en Quintana Roo es una de las más altas del país y alcanza 82 años, pero también los problemas de salud que ello conlleva aumentarán, cuando hay déficit de instalaciones sanitarias para esta atención, advirtió.

El neurólogo ofreció una charla sobre problemas escolares en la infancia y aprendizaje en la educación donde abordó el tema de la discapacidad que afecta en varias modalidades a un sector de la población que incluye desde recién nacidos hasta la población adulta.

También te puede interesar: Reducen un 90% los embarazos en el Conalep

La discapacidad no solo es motora, ya que afecta también la parte social y de vida de la persona. En los casos más graves se necesitará de un cuidador que esté a cargo de las necesidades de la persona afectada, y este es un miembro de la familia con mejores condiciones de salud. En alguno países hay leyes que protegen tanto al discapacitado como al cuidador, pues es alguien que abandona una vida social útil. Esto influye en el orden socioeconómico de la familia.

Y aseguró que en el futuro se viene alertando sobre el envejecimiento de la población; en el caso de México, la esperanza de vida a la fecha es de 79 años de edad y Quintana Roo es el estado con más expectativas de vida, con 82 años, pero al envejecer la población aumentan las enfermedades degenerativas.

La mortalidad infantil también disminuye al aumentar la atención. Las instalaciones de Cancun, por ejemplo, y en Playa del Carmen aumentó la cobertura de salud y eso hace que aumenten las expectativas de vida, incluso para aquellos que nacen con alguna limitante y esto lleva a un aumento de la población infantil con estos problemas. Inmunológicamente están más deficientes y acarrea enfermedades.

Señaló que en todo el estado no se tiene cobertura para atender a las personas con discapacidad independientemente de las leyes e instituciones, esto no alcanza a toda la población discapacitada. Municipios como Tulum no cuenta con un hospital, en Felipe Carrillo Puerto, las instalaciones tienen 30 años; en Chetumal el hospital está obsoleto y la zona maya esta desprotegida y en general los hospitales que funcionan como los de Cancun y Playa del Carmen lo hacen con el 50 por ciento de los especialistas que deberían de tener, agregó.

Destacó que hay tres problemas, uno es de prestación de los servicios, otro de accesibilidad a ellos y el tercero de financiación para la operatividad de los hospitales.

En medio de estas circunstancias, sucede que la población discapacitada no recibe la atención debida y dentro de la educación, expuso que los enfermos de epilepsia en muchas ocasiones no son recibidos en las escuelas donde concurre el mayor número de alumnos, “es lo que está ocurriendo en estos momentos en Quintana Roo”, expuso.