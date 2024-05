Tulum: incumplen clausura de la Profepa en bahía Solimán

Pese a que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró las obras de la bahía Solimán, los trabajadores reiniciaron las labores en una zona frágil de anidación de la tortuga marina.

Este día, de acuerdo con imágenes que han brindado vecinos del lugar, se puede apreciar que se hizo caso omiso al sello que colocó la Profepa el pasado martes. Se espera que los quejosos acudan a medios de impugnación, a través de la Ley de Amparo, porque este día fueron vistos trabajadores en el lugar.

El martes, inspectores de la Profepa habían parado las labores del desarrollo Adamar Solimán, pero de manera temporal. Estos se habían estado ejecutan do en Bahía Solimán, en Tulum.

Lo anterior tras la resolución que emitió un juzgado federal de Cancún por incumplimiento de una suspensión de amparo, por la cual Profepa tuvo que actuar. Al mediodía del martes, personal de la Profepa acudió al sitio para colocar sellos de clausuras sobre una construcción que afectaba la anidación de la tortuga marina aledaña al santuario de Xcacel Xcacelito.

La Profepa se había negado a clausurar el sitio pese a una denuncia popular, por lo que la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) interpuso una de manda de amparo cuya medida cautelar causó ejecutoria este martes.

La construcción debió de haber parado desde hace dos meses aproximadamente porque vecinos del lugar denunciaron que se hacía sin permisos y se ejecutaba a metros de la zona de anidación y una reserva de manglar.

No obstante, pese a los procesos administrativos que se iniciaron, la Profepa se negó a acudir a clausurar. Ante esto, DMAS en conjunto con habitantes del lugar, interpusieron demandas de amparo. En la demanda de amparo indirecto 151/2024 se ordenó a la Profepa acudir al lugar y clausurar; pero la dependencia no acató la resolución. Este día, de acuerdo con evidencias fotográficas, se pudo constatar que el desarrollador no ha detenido las labores.