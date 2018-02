Cae en un pozo abierto y exige pago a las autoridades

Sara Cauich/SIPSE

TULUM, Q. Roo.- Con lesiones causadas por una caída, una mujer acudió al palacio municipal a buscar que le paguen la curación que sea necesaria. Debido a que además de excoriaciones tuvo alguna luxación en la pierna derecha por lo que fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja en la planta baja del palacio municipal.

La afectada acudió a ver a la presidenta municipal, Romalda Dzul pero la enviaron con la secretaria Euterpe Gutiérrez, a quien le pidió que se termine el pozo, donde se cayó y lesionó, además que se cierre el registro antes de que cause algún accidente mayor.

Angélica Reyes, relató, mientas recibía la atención de los paramédicos en la planta baja del palacio municipal que salió de su casa para ir al trabajo y a tres calles hay un registro sin tapa con un tubo de plástico. Un montón de tierra impide ver el agujero y fue ahí donde su pie se hundió hasta arriba de la rodilla.

A pesar de las lesiones, la mujer caminó hasta el palacio municipal donde pidió ver a la presidenta, Romalda Dzul Caamal. El personal a cargo de la recepción le indicó que no se encontraba y la enviaron a la Secretaría General del Ayuntamiento, donde tampoco fue atendida.

Solo se llamó a una ambulancia para que reciba atención médica ya que de las raspaduras había algunas profundas que le provocaron sangrado de la rodilla y fue así que llegó la ambulancia de la Cruz Roja y paramédicos para brindar los primeros auxilios. Y fue trasladada a su vivienda.

Indicó que se dirigía a su trabajo a donde no pudo llegar y dado que no está en condiciones de caminar, tampoco podrá cumplir con sus labores. Señaló que el Ayuntamiento es el responsable de sus lesiones por no exigir a la empresa a cargo de esos trabajos terminar la obra que dejó inconclusa.

En la colonia La veleta hay varios pozos de absorción en construcción y este no se encuentra terminado, por lo que tampoco hay algún señalamiento que indique el riesgo, además de que puede ocasionar problemas mayores durante la noche ya que no está a la vista el tubo por la tierra que tiene alrededor, agregó.