Tulum padece rezago en viviendas

Rossy López/SIPSE

TULUM, Q. Roo.- Como resultado de la fuerte inmigración que se registra en el noveno municipio, precisamente en la cabecera y poblado de Akumal existe desde hace años un marcado incremento en la demanda de vivienda con las condiciones más básicas para vivir, admitió el director de Desarrollo Económico de Tulum, Víctor Maas Tah.

El funcionario destacó que, según cifras conservadoras, en Tulum existe un rezago de vivienda para alrededor de 10 mil trabajadores informales o para aquellos derechohabientes que cotizan en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) pero ganan menos de 2.6 salarios mínimos.

Señaló que en la actualidad no existe oferta alguna para los que ganan menos de cinco salarios mínimos, no hay vivienda que cueste menos de 500 mil pesos para quienes cotizan en el Infonavit o en el Fovissste, y esta es la gran realidad sobre la existencia de ese número de familias que anda buscando y que no encuentra una vivienda, enfatizó.

Maas Tah reconoció la importancia que tiene para una familia el poseer una vivienda propia y contar con ese espacio para la convivencia.