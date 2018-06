Piden atención a la carretera del parque nacional

Sara Cauich/SIPSE

TULUM, Q. Roo.- La reparación de la carretera costera del Parque Nacional piden prestadores de servicios turísticos; la vía está deteriorada pero la autoridad federal no se hace cargo, reclaman; las lluvias que están por venir empeorarán la situación; las autoridades del parque no están disponibles para dar una versión en torno a este problema.

Alberto Jiménez Iturbe, a cargo de un club de playa en la zona de Playa Maya, sostuvo que el camino que atraviesa el parque nacional desde la avenida Cobá sur hasta los linderos de la zona arqueológica se encuentra deteriorado. “Es una carretera que se puso en buena forma hace varios años, al menos unos diez años, pero con el tráfico constante de vehículos, este camino se ha venido deteriorando”, agregó.

También te puede interesar: Impiden uso de maquinaria para retirar sargazo en Tulum

Recordó que hace unos seis años se intentó hacer una ciclovía, con un recurso que se gestionó, pero finalmente no fue posible aplicarlo. “Se hicieron algunos trabajos para una ciclovía y está quedó inconclusa debido a que autoridades del Instituto Nacional de Antropología (Inah) se opusieron a su ejecución”, citó.

Uno de los lados del camino se ha estado deteriorando por esa razón, pero además hay baches que se hicieron con las lluvias y el continuo tráfico de vehículos los ha hecho aumentar de dimensiones.

Pero no hay autoridad que se ocupe de dar mantenimiento a ese camino, como tampoco sancionan a los que construyen pero mucho impiden la mejoría de esa vía, agregó Manuel Carmona, otro prestador de servicios. “Cobran por servicios, como es el caso de la Conanp, pero el dinero no regresa para mejorar las condiciones de la zona”, se quejó.

Apuntó que hay una gran falta de servicios para el turismo que ingresa. En las playas no hay baños para el turismo. “los turistas que ocupan un restaurante para consuno de alimentos o rentan un camastro, pueden usar el baño del lugar, pero aquellos que ocupan las embarcaciones no cuentan con este servicio y son pocos los que disponen de vestidores para sus clientes, cuando el parque está cobrando pero no invierte en ello, y es igual el caso del camino es bien claro, y en las mismas condiciones está la vía que atraviesa Sian Ka´an hasta Punta Allen”, expuso.