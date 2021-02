Tunden al senador Ted Cruz por “huir” del frío de Texas a las playas de Cancún

Ciudad de México.- El senador republicano por Texas, Ted Cruz, reconoció que fue "un error" irse de vacaciones a Cancún mientras los texanos soportaban el impacto de una tormenta invernal que dejó a millones sin luz y teniendo que hervir agua para no quedarse sin ella.

"Obviamente fue un error y, en retrospectiva, no lo habría hecho", dijo Cruz, en un video difundido en Twitter por el medio The Recount.

"Cuando tienes dos niñas y no tienes calefacción, y te dicen, 'oigan, no tenemos clases, ¿por qué no nos vamos? ¡Salgamos de aquí!", intentó justificar, mientras de fondo se escucha a la gente coreando: "¡Renuncia, renuncia!".

"It was obviously a mistake. In hindsight, I wouldn't have done it. I was trying to be a Dad," Sen. Ted Cruz says after receiving criticism for flying to Mexico with his family during a major winter storm in Texas. pic.twitter.com/y8x22DxTgA