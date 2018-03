Sentencian a cuatro personas por delito electoral

Claudia Olavarría/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) informó sobre cuatro personas sentenciadas a tres años de prisión cada una por el delito electoral de alterar el Registro Federal de Electores en Quintana Roo; por el mismo delito en 2017 fueron libradas 262 órdenes de aprehensión de las cuales 131 fueron ejecutadas.

El delito cometido por las personas sentenciadas fue una violación del artículo 13 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales (Lgmde) fracción I: Se impondrá de sesenta a 200 días de multa y prisión de tres a siete años a quien: Por cualquier medio altere o participe en la alteración del Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores o participe en la expedición ilícita de una o más credenciales para votar con fotografía.

Quintana Roo en el pasado proceso electoral figuró en la lista de los estados en los que hubo el llamado “turismo electoral”, en septiembre pasado Lorenzo Córdova Vianello, titular del Instituto Nacional Electoral (INE), dijo a Novedades Quintana Roo en el marco del V Congreso Internacional de Ciencias Políticas, que para este 2018 habría blindaje y que todos aquellos que habían obtenido credenciales de forma irregular en el pasado estaban fuera del padrón electoral y que el llamado turismo electoral constituye un delito y que con los mecanismos de control y confianza implementados detectan de inmediato los módulos donde funcionarios electorales no cumplieron con su trabajo al registrar indebidamente a personas que no eran las que decían ser, o que no cumplían con los requisitos, que no eran mexicanos o eran menores de edad.

El último trimestre del año pasado inició el proceso electoral 2017-2018, y en Quintana Roo hasta el momento ha sido el Partido de la Revolución Democrática (PRD) quien ya presentó una denuncia ante la Fepade en contra del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“La verdad es que respuestas de las denuncias las tendremos seguramente después del proceso electoral, porque la Fiscalía está secuestrada y es poco lo que se puede hacer, por ello ayer acudimos al Ieqroo para que investigue y que los gastos que hace la actual administración municipal con la entrega de despensas, estos sean considerados en el tope de gastos de campaña”, indicó Carlos Montalbán Colón, representante del PRD ante el INE y el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) en el estado.

En su informe de enero 2018, la Fepade indicó que iniciaron 11 carpetas de investigación judicializada (el expediente fue consignado a un juez de control) por la probable comisión de un delito electoral, de los cuales una corresponde a Quintana Roo, misma que tiene un estatus de solicitud de audiencia inicial.



Con el sistema tradicional mixto (Aun no concluye el sistema tradicional), la Fiscalía inició 20 averiguaciones previas (AP) en Quintana Roo por la alteración al Registro Federal de Electores, mismas que están en proceso de investigación.

En lo que compete a las 75 averiguaciones previas consignadas en contra de 99 ciudadanos (as), 57 expedientes corresponden a Quintana Roo.

En el primer mes del año, la Fepade libró cinco órdenes de aprehensión de las cuales una fue para el estado; aunado a que en el mismo mes fueron ejecutadas 37 órdenes de aprehensión de meses anteriores de las que 17 fueron en contra de personas que radican y cometieron ilícito en Quintana Roo.

La Fepade señala que su misión es prevenir, investigar y perseguir delitos electorales y con ello garantizar la libertad del voto, por lo que en sus resultados del 2017 de la investigación y persecución de los delitos electorales, Quintana Roo fue uno de los estados que más casos registró.

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2017, la Fepade inició mil 547 carpetas de investigación por la probable comisión de un delito electoral y en lo que comprende a Quintana Roo la cifra fue de 32 expedientes con una incidencia delictiva de 2.13% por cada 100 mil habitantes que conforme al último conteo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2015 la población era de un millón 501 mil 562 personas.

Las averiguaciones previas iniciadas en 2017 fueron 628 en el país de las cuales 375 en Quintana Roo, de ellas 372 fueron por alterar el Registro Federal Electoral, dos por realizar, destinar, utilizar o recibir aportaciones de dinero o en especie cuando hay una prohibición legal para ello y una más por proporcionar apoyo en horario laboral.

De casos anteriores al 2017, la Fepade consignó en el estado 406 expedientes en contra de 415 ciudadanos; y liberó 262 órdenes de aprehensión de las que 131 fueron cumplimentadas.

En el proceso de capacitación en materia de delitos electorales en el estado la Fepade capacitó a 117 personas en julio, otras 37 en octubre y 80 más en diciembre.

Una denuncia por violencia de género fue interpuesta el año pasado.