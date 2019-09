Pueblos Mágicos de México: 7 tesoros del Sureste

Redacción

CANCÚN, Q. Roo.- Promueven los pueblos mágicos más cercanos a Cancún, donde los visitantes podrán disfrutar de las bellezas que poseen.

De acuerdo con el blog.xcaret.com, si has visitado algún lugar que se encuentre en el Sureste de México no nos dejarás mentir cuando decimos que todos tienen una belleza incomparable. Son lugares con increíbles escenarios como Ríos Subterráneos, Cenotes, Zonas Arqueológicas y cientos de hermosas playas. Pero hay 7 Pueblos Mágicos que no puedes dejar de visitar cuando te encuentres de ese lado del país, descubre cuáles son.

1.- Tapijulapa, Tabasco

Tapijulapa se encuentra a unas once horas en carro si viajas desde la ciudad de Cancún y a una hora y media de la ciudad de Villahermosa. Este Pueblo Mágico mejor conocido como la Esmeralda de la Sierra, te enamorará con sus casitas blancas con techos de tejas rojas desde el primer instante.

Si te gusta la cultura, te recomendamos dar un paseo entre sus calles empedradas, ir de compras a un mercadito tradicional o visitar el templo colonial. Si eres más de actividades de aventura, puedes volar en tirolesas, bajar una cascada en rappel o hacer bicicleta de montaña. También hay actividades para los amantes de la relajación, como nadar en aguas termales, la observación de aves o el campismo.

2.- Izamal, Yucatán

A dos horas cuarenta minutos de Cancún podrás encontrar la mágica ciudad amarilla de Izamal, también conocida como “la ciudad de las tres culturas” ya que aquí podrás descubrir rasgos de su pasado prehispánico, del período colonial y de la época actual.

Una de las visitas obligadas en este Pueblo Mágico es visitar el Convento de San Antonio de Padua. Donde podrás admirar los setenta y cinco arcos que conforman el atrio cerrado, considerado el más grande de América y el segundo más grande del mundo. También por la noche podrás disfrutar del espectáculo multimedia “La Luz de los Mayas” proyectado en los arcos.

3.- Valladolid, Yucatán

Al igual que Izamal, Valladolid es una ciudad imperdible si estás de visita en Yucatán. Este Pueblo Mágico se encuentra a dos horas de Cancún y tiene una ubicación privilegiada ya que está cerca de hermosos cenotes y de sitios arqueológicos como Chichén Itzá y Ek Balam. Aunque Valladolid por sí solo tiene un encanto indescriptible, por algo se le conoce como “La Perla de Occidente”.

Prepárate para caminar entre coloridas casas y edificios coloniales o visitar una de las seis iglesias de este Pueblo Mágico. Si eres un viajero amante de la gastronomía, te recomendamos visitar el restaurante “La Casona”, aquí podrás deleitarte con una variedad de platillos típicos yucatecos.

4.- Bacalar, Quintana Roo

El lugar perfecto si quieres escaparte de la rutina y vivir unos días en el paraíso. A unas cuatro horas de Cancún se encuentra la laguna de siete colores: Bacalar, un paradisíaco Pueblo Mágico donde podrás nadar, bucear en un cenote, realizar un tranquilo paseo en lancha o simplemente acostarte en una hamaca a disfrutar del paisaje.

Bacalar es mucho más que atracciones acuáticas, en este Pueblo Mágico también podrás disfrutar de actividades culturales como visitar el Fuerte de San Felipe, el Templo de San Joaquín o conocer la Zona Arqueológica de Kohunlich.

5.- Isla Mujeres, Quintana Roo

Un paraíso que se encuentra a tan solo cuarenta y cinco minutos de Cancún. Este Pueblo Mágico te envolverá con su vibra tranquila y encantadora, un lugar ideal para recorrer en bicicleta, moto o carrito de golf (a penas llegues a la Isla verás varios lugares donde podrás rentar cualquier de estos). Sus paseos en lancha valen mucho la pena, ya que te llevarán a los rincones más grandiosos de la Isla, donde podrás bucear o esnorquelear entre coloridos arrecifes de coral.

Si quieres probar un verdadero platillo típico del lugar, no olvides pedir en cualquier restaurante de mariscos el famoso pescado a la Tikinxik, una deliciosa receta de origen Maya que te encantará.

6.- Tulum, Quintana Roo

Un Pueblo Mágico por excelencia es Tulum, un lugar único en todo el Sureste de México ya que está construido justo frente al Mar Caribe. En este lugar podrás deleitarte de paisajes de ensueño a todas horas, conocer una auténtica zona arqueológica y después refrescarte con un chapuzón en aguas cristalinas.

Tulum también se ha vuelto un referente en cuanto a la gastronomía, ya que tiene una oferta culinaria para dar gusto a todos los viajeros. Aquí podrás encontrar desde comida típica de la región, comida exclusivamente vegana o hasta cocina de autor. ¡Solo déjate sorprender!

7.- Palizada, Campeche

El único Pueblo Mágico de este estado, y un imperdible si estás visitando Campeche. Este hermoso lugar se encuentra a diez horas de Cancún y te robará el corazón desde que camines por primera vez entre sus coloridas casas de colores y tejas francesas. Uno de los atractivos principales de Palizada son sus recorridos en lancha, donde podrás admirar cocodrilos, tortugas y manatíes.

Si eres amante de las artesanías, no puedes dejar de visitar los talleres de artesanos entre las calles de Palizada, ahí podrás encontrar arte popular en madera como artículos decorativos o incluso muebles. Un destino ideal para los amantes de los lugares tranquilo, la cultura y la naturaleza, si lo que buscas es una escapada de fin de semana este Pueblo Mágico es la opción perfecta.