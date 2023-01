Turista denuncia en redes 'encubrimiento' de robo en RIU Palace Riviera Maya

Un turista denunció a través de redes sociales como el RIU Palace Riviera Maya fue cómplice de encubrir el robo que sufrió a manos de otros huéspedes del hotel.

A través de una serie de videos en TikTok, la víctima identificada como Barush Calderón, declaró que él, su esposa y su hermana se encontraban disfrutando de unas vacaciones el complejo habitacional, el pasado 25 de noviembre del 2022.

Al parecer todo iba bien hasta que la bolsa de su hermana fue esculcada por otros clientes del hotel.

El turista comentó que se dieron cuenta que a lo lejos pudieron apreciar a dos hombres y una mujer cerca de su camastro, al parecer, tomándose fotos.

“Estaba grabando a mi hermana en la alberca, alrededor de 15 minutos después se fue completamente la luz y éramos los últimos en la alberca. A lo lejos se veían dos hombres y una mujer cerca de nuestro camastro y parecía que se tomaban fotos”, se lee en el video.

Todo parece indicar que ellos continuaron gozando de la piscina, pero en algún momento se dieron cuenta que aquellas personas que vieron cerca de sus pertenencias estaban “esculcando” la bolsa de su hermana.

Barush Calderón afirmó que los ladrones se llevaron el celular de su pareja, lentes y dinero. Sin embargo, la víctima no se quedó de brazos cruzados y actuó con prudencia, pues decidió rastrear el celular con la aplicación nativa “Find my iPhone”, gracias a esto lograron localizar el teléfono.

“Con ayuda del celular de mi hermana rastreamos el celular hasta la habitación 1126, incluso puse la alarma de búsqueda y se escucha perfectamente dentro de la habitación del cuarto”, relató.

El turista afirma que tocó en varias ocasiones la puerta y nadie abrió, por lo que el personal del RIU Palace Riviera Maya solo le envió a un guardia de seguridad, que fue muy amable, pero no ayudó en nada, incluso le comentó que en el hotel siempre pasan este tipo de delitos.

Acto seguido, el seguridad le dijo que como los presuntos ladrones no estaban en la habitación y posiblemente se encontraban en un evento, tenían esperar, de forma pacífica, a que llegaran para poder resolver el asunto.

El turista esperó, pero alrededor de la 01 de la mañana, la paciencia ya no era una sus virtudes. La víctima vio que solo tres mesas se encontraban tomando debajo de la plaza, así que decidió acercarse a una de ellas, la cual tenía a una persona con las características físicas de los sujetos que tomaron sus pertenencias, para preguntarle si el número de su habitación era el 1126, pero los presuntos ladrones le dijeron que no.

Ante esto, Barush Calderón optó por llamar a las autoridades, las cuales le dijeron que tenía que levantar una demanda con las pruebas y de ahí esperar la orden de un juez para que los efectivos pudieran entrar a revisar la habitación.

En otro video, se ve al turista hablar con el recepcionista, quien era al frente de ese turno ya que el gerente no estaba, el empleado le dice regrese mañana con la gerencia del hotel.

Pero la víctima expone que no es posible, ya que su vuelo a Canadá sale en unas horas. A pesar de que el turista expone que sabe dónde está su celular, que tiene información muy importante y que no pretende demandar, sino solo recuperar su iPhone, el empleado le comenta que no pueden hacer nada, ya que, según las políticas de la empresa, el RIU no se hace responsable por objetos perdidos, “así sea un millón de pesos”.

Cuando la víctima comienza a levantar la voz, pues en medio de tanta incompetencia se le acabó la serenidad, el guardia de seguridad le dice que en caso de que pretenda violentar a los presuntos ladrones él será quien termine tras las rejas.

Hasta el momento no se sabe, si el hombre logró recuperar su teléfono.