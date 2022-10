Turistas de Colombia dejarían de venir a Cancún por detenciones migratorias

La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) tiene en la mesa de discusión la posibilidad de detener la venta de paquetes turísticos hacia destinos de Quintana Roo ante el incremento de detenciones de sus connacionales en el Aeropuerto Internacional de Cancún, por parte del Instituto Nacional de Migración.

El turismo colombiano es el cuarto mercado más importante para la entidad, pues representa la llegada de 33 mil visitantes al mes.

María Fernanda Grueso Lugo, Cónsul de Colombia en Cancún, mencionó que diariamente reciben al menos 28 quejas por inadmisiones, lo cual, aseguró, afecta no sólo a los turistas de su país, sino al Caribe mexicano, ya que es uno de los destinos que más buscan los colombianos para vacacionar.

Aunque se realiza un trabajo con las autoridades de migración aún no logran un trabajo coordinado para disminuir esta situación.

“En Colombia el tema se está dando a conocer por medios locales, quienes están recabando la información de la situación que se está suscitando en el aeropuerto de Cancún, lo que hace que crezca una preocupación y aunque en Colombia se es respetuoso de las normas y soberanía si se tiene una situación de descontento por el trato que se está recibiendo a quienes llegan”, explicó.

Justo en estos días, la presidenta de la Anato, Paula Cortés Calle, hizo un pronunciamiento sobre el tema para dejar de comercializar paquetes a la Riviera Maya, lo que traería afectaciones en el flujo de visitantes.

De acuerdo con datos del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, en el primer semestre del año llegaron 235 mil turistas de Colombia, lo que lo ubica como el cuarto mercado con mayor llegada de viajeros, solo por debajo de Estados Unidos, Canadá, y Reino Unido.

Grueso Luego explicó que la información que tienen es que no se hace una notificación consular oportuna, que es un acuerdo que se hizo con México, además de que a los visitantes no se les permite un llamado a la familia, y si la aerolínea no les da los alimentos también se complica.

“He tenido reuniones con las autoridades de migración de la delegación Quintana Roo y esperamos que la Secretaría de Relaciones Exteriores, en breve pueda acceder a una fecha próxima para una cuarta mesa de trabajo y de segunda revisión de inadmisiones”, dijo.

Explicó que de manera mensual llegan 33 mil viajeros colombianos que vienen a descansar y pasar unas vacaciones, sin embargo se tienen una mala percepción de que llegan al país para migrar a Estados Unidos o delinquir.

Caso llegó a la Comisión de lo Derechos Humanos de Q. Roo

Incluso el caso ya llegó a Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo, ya que un ciudadano denunció que hubo violación a sus derechos.

Son tres meses de trabajo que se tienen entre el consulado y las autoridades del INM, sin embargo la rotación de personal en la dependencia federal es lo que afecta a que los acuerdos se cumplan a medias.