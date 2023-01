Turistas mexicanos denuncian abuso y discriminación en Mahahual

Turistas mexicanos inundaron las redes sociales de Mahahual para quejarse de discriminación y precios excesivos, durante su visita al destino en estas vacaciones decembrinas.

A través de diferentes “hilos”, lamentaron que no exista una delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tanto para regular estos abusos como para recibir sus quejas.

Sofía Mendoza, de la Ciudad de México, reveló que ella y su familia fueron relegadas por parte de los meseros, quienes les negaron el acceso a los camastros de la playa, alegando que estaban apartados para los “turistas de barco”, pues dejan mejores propinas.

Mientras que Tayde Moreno Osorio, de Veracruz, reveló que a su familia le cobraron 20% extra sobre su cuenta por un supuesto “servicio de cocina”, por parte de un restaurante ubicado a la orilla de la playa.

“Cuando reclamé el pago de estos 420 pesos añadidos a los 392 que me exigieron como propina, solo se burlaron de mí llamándome Lady Pioja, además de advertirme que si no pagaba, ningún otro restaurante nos iba a atender el resto de nuestra visita, porque ellos tienen a los cruceristas y nosotros no les importamos”, declaró.