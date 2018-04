Turistas denuncian fraudes en rentas vacacionales

Daniel Pacheco/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Alerta el sector hotelero local por los continuos fraudes en rentas vacacionales, ante la falta de regulación legal del sector, ya que aseguran que durante los primeros tres meses del 2018 han sumado más de 150 quejas.

Acusan que dicha estafa ha dejado un promedio semanal de al menos 10 víctimas nacionales y extranjeros, quienes terminan buscando orientación y quejándose en sus oficinas, a pesar de que no son autoridad competente.

Manuel Paredes Mendoza, director de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, indicó que la principal queja es que la contratación de hospedaje no hotelero se realiza mediante portales sin ubicación fiscal, que no se respetan los servicios publicitados y que los inmuebles no cuentan con medidas de seguridad básicas.

“Desafortunadamente todos los días tenemos llamadas de turistas que se están quejando que cuando llegan a la renta vacacional no existe o bien no es lo que les prometieron, porque siempre se maneja mucha falsa información en este segmento y es necesario crear un marco jurídico apropiadas para evitar esto”, dijo el directivo de los centros de hospedaje asociados.

Indicó que el término adecuado de esta modalidad de negocio es “hospedaje extra hotelero”, mismo que actualmente ubica inmuebles en colonias populares, como la Colosio, promocionándolas de estar a 5 minutos del mar de manera mañosa y con la utilización de supuestas agencias de viajes digitales que después resultan imposibles de rastrear.

“Es un fenómeno a nivel mundial, pero que en nuestras geografía se ha retrasado en regulación para garantizar que la experiencia vacacionales de nuestros visitantes sea la adecuada. Incluso ha habido incidentes de seguridad de los lugares que se rentan por no cumplir con medidas básicas”, dijo Paredes Mendoza.

Al respecto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ha indicado que a pesar de dichos señalamientos y los que se suman en redes sociales no existen quejas formales ante esta dependencia, por lo que no se tienen antecedentes más allá de un par de casos desde el 2016 y durante el 2017.

La dependencia federal ha señalado previamente que las personas interesadas en rentar inmuebles para pasar vacaciones en esta ciudad deben revisar que el sitio sea seguro al que acceden mediante internet sea seguro y cuente con antecedentes confiables, que el proveedor exista, que no tenga quejas, e incluso que compruebe su domicilio y teléfonos.

Recalcaron que se debe de dudar de las promociones y beneficios exagerados, así como no hacer depósitos en tiendas de conveniencia, que no tienen nombre del titular de la cuenta, además de que se deben leer a conciencia los términos y condiciones de los contratos, penalizaciones por faltas, por lo que es siempre mejor comprar en agencias de viajes serias o directamente en los hoteles.