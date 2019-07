Por esta razón el INM le negó la entrada a 25 turistas rusos

Stephani Blanco/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El Instituto Nacional de Migración (INM) negó la entrada a 25 viajeros rusos en los últimos cuatro días por no cumplir con la documentación adecuada que permita su ingreso al país como turistas, de estos, 10 ya están de vuelta en su país.

Armina Wolper, cónsul Honorario de Federación Rusa en Quintana Roo, comentó que es una situación que no había sucedido antes y ya están en comunicación con las autoridades mexicanas para determinar los rechazos de estos viajeros que llegaron de vuelos Charters, provenientes de Moscú.

“No son deportaciones, es necesario aclararlo, sino que son rechazos que estamos investigando, ya que no había sucedido antes, aunque han detectado que algunos cuentan con su pasaporte ruso pero son nacidos en otros países de la Unión Soviética, o no cumplieron con la documentación o perfil para ingresar”, agregó la entrevistada.

El 4 de julio fueron 10 rechazados, a quienes se les organizó el regreso de inmediato y ya están en su país. Hasta ayer otras 15 personas, quienes fueron también rechazadas, provenientes de un vuelo de la aerolínea Nordwind, siguen en México, ya que el siguiente vuelo sería dentro de 11 días.

Sin embargo están viendo la posibilidad de que sean devueltos por otra ruta con conectividad a Europa, para no tener de nuevo un problema con sus pasaportes.

La entrevistada dijo desconocer si está sucediendo en otros destinos, aunque están trabajando para identificar estas causas de la mano con la Embajada y las autoridades mexicanas.

Esta situación atípica no prevé que afecte la llegada de visitantes hacia el caribe mexicano, que además está eligiendo los destinos de México para vacacionar.

El INM indicó que a ningún turista que trae los requisitos necesarios marcados en la ley, se le ha rechazado.

Sin embargo, los extranjeros que no cumplen con el perfil de ingreso o no traen los documentos que marca la normativa no pueden ser admitidos.

De acuerdo con la Ley de Migración, los visitantes de otros países requieren presentar: