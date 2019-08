Se niegan a vacunar a sus hijos contra el sarampión

Fernanda Duque/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La cobertura de vacunación contra el sarampión en la zona norte del estado es del 98%, debido a que se han documentado casos en que los padres de familia no autorizan la aplicación de la dosis a sus hijos.

Homero León Pérez, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 2, dijo que en cuanto llega el personal a los domicilios, algunos tutores esconden a sus hijos para que no sean vacunados, por lo que ante esta situación, no pueden hacer nada, ya que no hay ley que les obligue a hacerlo.

También te puede interesar: Quintana Roo se arma contra el sarampión

“Llegamos a preguntar si hay niños menores de cinco años en las casas para vacunar, y hemos visto que los esconden y dicen que no. Desafortunadamente, nosotros no podemos obligar a las personas a vacunarlos, por eso hacemos un llamado de conciencia a toda la ciudadanía”.

El médico recordó que la población que no cuenta con un esquema completo es la que se encuentra vulnerable ante los casos importados de esta u otra enfermedad que pudiera afectar al país o a la entidad.

Debido a esto, y de manera precautoria, desde el primer caso de sarampión en Quintana Roo (ocurrido el pasado mes de junio), se han aplicado más de dos mil 250 dosis de la vacuna triple viral en la población local, e incluso, a los extranjeros que tuvieron contacto con los afectados.