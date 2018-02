Uber no demandará por agresión a socio

Pedro Olive/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.-Tras el incidente en el que un taxista perdió la vida y otro resultó herido, además de un socio de la plataforma Uber víctima de la violencia, personal de la empresa internacional dio a conocer que no habrá una denuncia ante la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), ya que las autoridades tienen evidencias gráficas de la agresión, por lo que deberían sancionar al “martillo” que está vivo.

“Si no hay una denuncia no habrá sanción, lo hemos dicho, ya se lo hicimos saber al personal de Uber y el conductor que fue detenido el jueves pasado por presunta responsabilidad en la muerte del taxista, ahora esperamos su denuncia formal para proceder con la sanción”, refirió Alejandro Ramos Hernández, director de Transporte de Sintra.

A través de la coordinación de comunicación de Uber a nivel nacional, se dio a conocer que en lo que va del año al menos mil operadores han sido violentados mientras están en servicio, o antes de acudir a uno, sin embargo, de todos estos casos no han puesto una sola denuncia a Sintra en la ciudad.

En cuanto a los operativos que desde la muerte del taxista ya implementó la Secretaría, serán realizados de manera aleatoria, en dichos recorridos participarán los cinco inspectores que quedan y las dos unidades, apoyados con grúas, y personal de Tránsito del municipio, quien ya ha detenido unidades de Uber por “pirataje”.

Durante el operativo del sábado y domingo, la Dirección de Transporte de Sintra detuvo y sancionó a 25 taxis y nueve urvans por no contar con los documentos actualizados, no portar los tarjetones, llevar personas de pie: una de las unidades detenidas superó las 29 personas; la multa a estas empresas concesionadas no pasan de tres mil pesos; en el operativo del lunes, dos vehículos Uber fueron detenidos, además de tres taxis y tres urvans.

Además del transporte público con concesión, cuatro autos de Uber fueron detenidos durante el domingo, la sanción para estos es de 64 mil pesos, según lo estipulado en el Reglamento de Tránsito Transporte, Explotación de Vías y Carreteras en el Estado de Quintana Roo.