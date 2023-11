Tras las intensas lluvias del domingo, trabajadores del gobierno municipal de Benito Juárez informaron la ubicación de un rebosamiento de aguas negras, ubicado en la región 102.

Arturo Quintero Díaz, director de Pozos y Playas del municipio de Benito Juárez, comentó que ya reportó esta situación a la empresa concesionaria Aguakan para que atienda dicha fuga de agua contaminada.

“Tiene aproximadamente unos 10 centímetros de altura el agua ahorita, pero porque tenemos de rebosamiento de agua negra y ya se reportó, ya se está trabajando. Sin embargo, nosotros también vamos a ir a realizar los desazolves preventivos”.

Comentó que este es uno de los 26 puntos en el que fueron requeridos para atender la noche del domingo pasado para atender los grandes encharcamientos que se generaron por la intensa lluvia de ese día.

“Los puntos más críticos los tuvimos en el primer cuadro, como en Palenque con Cobá. Ahí se va a terminar un desazolve por mantenimiento ya que por la cantidad hojas que se van a la rejilla debe darse un mantenimiento cada mes; la avenida Bonampak, pero recordemos que estamos, pues más más que nada pues a nivel del momento freático, entonces ahí baja un poco lento”.

Ubican 26 puntos de rebosamiento de aguas negras en Cancún / (Foto: José Aldair)

Señaló que el equipo de la dirección que encabeza realizó otros desazolves más en avenidas donde continuamente se presentan problemas de encharcamiento, como en la supermanzana 27, sobre la avenida Palenque, o en la avenida Tankah, cerca del mercado de 28.

“Esos son los puntos más críticos que tuvimos en donde los cuales, pues realmente fue por basura y no por falla del pozo”.

El funcionario aclaró que, aunque se atendieron 26 puntos distintos del municipio, el personal de la Dirección de Pozos y Playas tuvo que atender más de 50 pozos, pues algunas zonas tienen entre dos y tres.

Quintero Díaz pidió a los vecinos no sacar la basura a las calles –y hacerlo solamente el día que le corresponde pasar al camión que recoge los desechos, para que estos no terminen tapando las alcantarillas y los pozos de absorción y causen encharcamientos porque el agua pluvial no tiene a dónde ir.