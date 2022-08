Novedades Quintana Roo 🔥 Últimas Noticias hoy 11 de agosto de 2022.

Conoce el resumen con las Ășltimas noticias que necesitas saber hoy 11 de agosto de 2022 para iniciar el dĂ­a bien informado.

En CancĂșn no hay una lista de “nombres prohibidos”

Por ley, el personal debe impedir el uso de nombres dañinos; pero los padres si insisten, deben firmar una responsiva. Haz clic para saber mĂĄsÂ

Hallan cuerpo embolsado en colonia irregularÂ

Un reporte de una bolsa negra con un mensaje del crimen organizado alertĂł a las autoridades. Haz clic para saber mĂĄsÂ

Familia de Fernanda Cayetana pide mantener la bĂșsquedaÂ

A pesar de la lluvia, la voluntad de los padres motivĂł al Colectivo Verdad, Memoria y Justicia a mantener la manifestaciĂłn en pie. Haz clic para saber mĂĄsÂ

Esta es la hora con mĂĄs trĂĄfico en el bulevar Colosio de CancĂșnÂ

Por momentos, las rutas secundarias presentan una disminuciĂłn de vehĂ­culos en circulaciĂłn por minuto. Haz clic para saber mĂĄs Â

InflaciĂłn golpea a los tianguis de CancĂșnÂ

Desde julio pasado, los vendedores comenzaron a registrar un desplome en las ventas. Haz clic para saber mĂĄsÂ

Últimas noticias 11 de agosto de 2022

Partidos polĂ­ticos recibirĂĄn 6 mil millones de pesos en 2023Â

El partido con mĂĄs recursos serĂĄ Morena, seguido del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Partido Verde, PRD, y el Partido del Trabajo. Haz clic para saber mĂĄsÂ

Rescatista entra a pozo donde estĂĄn atrapados los minerosÂ

El elemento de la Sedena verificarĂĄ si hay condiciones para iniciar el rescate. Haz clic para saber mĂĄsÂ

Sientan a Trump ante fiscalĂ­a
 pero se niega a hablarÂ

El expresidente de Estados Unidos se amparĂł en la Quinta Enmienda para no incriminarse sobre sus negocios inmobiliarios. Haz clic para saber mĂĄs

Jennette McCurdy confiesa que sintiĂł celos de Ariana GrandeÂ

La exactriz expresĂł que espera que la intĂ©rprete de "Thank you next" alguna vez lea su libro. Haz clic para saber mĂĄsÂ

Elon Musk vende acciones de Tesla ante disputa con TwitterÂ

Analistas consideran que Musk busca poner en orden sus finanzas, ante la poca probabilidad de que gane en tribunales. Haz clic para saber mĂĄsÂ

Italia, la tierra de la pizza, rechaza a Domino's: se va a quiebraÂ

“Abrir un Domino’s en Italia era como intentar vender nieve en el Polo Norte”, afirman en redes sociales. Haz clic para saber mĂĄsÂ

