Un recibimiento sin protocolo

Para muchos ha sido muy notorio el problema de memoria que tiene el presidente ya que le cambio tanto el cargo como el nombre a la señora Kamala Harris, Vicepresidenta de Estados Unidos, al decirle “Presidente Kabala, mucho gusto”, además de esto la falta de un cubrebocas y la falta de su arreglo personal, tal como quedó plasmada en alguna de las fotografías que se tomaron en este evento.

Lamentablemente su imagen de presentación deja mucho que decir ya que cuando este señor se va a países más pobres, va muy “prendidito” y ahora que llega por primera vez la señora Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, pareciera que se viste como un “pordiosero”.

Seguramente no hay nadie en su equipo de trabajo que lo ayude en su imagen así como tampoco ha de haber alguien alrededor del palacio como para que le puedan bolear los zapatos, además de que en las fotos es muy notorio que trae los pantalones manchados y que decir de su falta de coordinación, funciones y de coordinación que cada vez es más notable.

Y como perdió ya la mitad de las delegaciones en México, pues ahora la delegación que le corresponde regularmente no es más que panista, por lo que le van a reclamar que esté viviendo en el Palacio Nacional, por lo que sería bueno que se regresara a ver a donde, ya que según las cuentas en 2020, el costo de vivir en Palacio Nacional era de 6 millones de pesos cada mes; también en ese mismo año; otro más fue que el gobierno federal gastó en el mes de enero de 2020, 50,000 millones de pesos, de los cuales no se han comprobado esos gastos y pese a la pandemia, el gasto por eventos patrios en Palacio Nacional ó el zócalo fue de más de 36 millones de pesos en cenas, informes y festejos; y finalmente porque debe ser altísimo el costo de este lugar que un señor usa para sus “mañaneras”. Lo más recomendable sería que ya salga de Palacio Nacional.

Por otra parte también se ha mencionado, según una investigación de una revista digital, la oficina de la Presidencia de la República pagó, en al menos 12 contratos, casi 9 millones de pesos para remodelar Palacio Nacional.

Y de sus reuniones con sus adeptos, ya quedó claro que México ya votó y ahora la posible cuarta transformación no va a salir adelante y lo más probable es que Dos Bocas, que lleva 9 mil millones de dólares gastados, no se acaba de avanzar porque está en un terreno que es un pantano, que el costo se ha incrementado horriblemente y lo más importante es que ya ahora están entrando prácticamente en los últimos dos años de funciones.

El señor mencionó que quería hacer una alianza con el PRI o con otros partidos, y ya le contestó tanto el PRD como el PRI que ni lo sueñe, esto demuestra que es un ilusionista porque ahora y después de haberles estado mentando la ma... a los empresarios, porque resulta que su familia son una bola de simples empresarios, este señor ahora recurre a los empresarios porque ya se dio cuenta que un país no avanza sin su apoyo, ya que éstos siempre han sido los que apoyan y trabajan por los intereses de sus países y nunca por los políticos.

Recordemos que cada acción

siempre tiene una reacción

Felicitamos al pueblo de México por haber tomado las medidas correctivas para que pronto se inicie una estrategia para recuperar al país y así mismo para revocar todas las acciones causadas por los berrinches viscerales sin planeación, ni evaluación, ni análisis de una sola persona, pues ahí está el hecho de que “lo que mal empieza, mal acaba” y cada vez más vemos como comienza a desaparecer la horda negativa que habían iniciado estos aprovechadillos que se habían desatado y quienes pensaban que iban a tener para siempre el poder, pero ahora a todas las delegaciones en México que perdieron de las gentes que están en Morena, incluidos varios departamentos de ministerios que estuvieron trabajando en las elecciones, pues queremos recordarles que ya se les acabó su turno.

Y también el abuso que ha existido en los últimos tres años en la delegación Miguel Hidalgo, en donde a través de cierres continuos de circulación y de una bola de avenidas completamente obstruidas que han perjudicado a los mexicanos, ahora son los mexicanos los que han sabido reaccionar y entender que lo que menos conviene es tener este tipo de “bichos” raros ya que se ha comprobado que no han hecho más que destruir la esperanza de los mexicanos al tratar de acabar con lo más hermoso que tiene la “Gran Anáhuac” y que son una mayoría de gente que se han filtrado por varias generaciones y hay la determinación de reiniciar la transformación para sentar las bases y recuperar todo lo perdido pero sobre todo el derecho básico que nos da la libertad de expresión, el respeto a las instituciones y el respeto a nuestra hermosa y querida patria.

“Carta dirigida a los partidos de oposición. (Les fue fatal)” “Carlos Alazraki”

“Prólogo 1.- Sr Presidente: Con todo el cariño que le tengo, quisiera pedirle un favor. Consígase a un asesor o una asesora en imagen. Y en una de esas, a lo mejor, contrate a los dos”.

“Porque de verdad, como mexicano, me da pena ajena verlo vestido como un burócrata de los 60 o como “Gutierritos”. Lo abrazo con cariño”.

“Prólogo 2.- Sra. Sheinbaum: Otro favor, ya deje de decir tantas burradas y tantas excusas del porqué perdieron la elección… La perdieron por ¡INEPTOS!”.

“Punto”.

“Estimados Partidos de Oposición: No estoy contento con los resultados en esta elección”.

“No estoy contento con el triunfo de Morena en la Cámara de Diputados como mayoría simple”.

“Tampoco estoy contento con la madri... que les puso Morena en las elecciones para gobernador”.

“Tampoco estoy feliz con la asistencia del 51% de la población que votó”.

“Sobre todo, estando en juego la democracia en nuestro país”.

“Menos estoy feliz que en Morelos y Veracruz —ambos gobernados por Morena— y que tienen a los 2 PEORES GOBERNADORES DE LA HISTORIA EN SU ENTIDAD, HAYAN GANADO la elección de los diputados federales”.

“Y ¿cómo voy a estar contento que la hija de un violador haya ganado en Guerrero o que en la franja del oeste del país, los candidatos de Morena que ganaron, hayan sido puestos por el narco?”.

“Y también, siento una rabia muy fuerte al ver que los que votaron por Morena, hayan votado por el amor que le tienen a don Andrés Manuel y no a esa basura de partido”.

“Como también siento frustración que cada uno de los 3 partidos de su coalición hayan crecido ¡MÁXIMO 1 PUNTO!”.

“Mientras que el Verde creció 1.5% y Movimiento Ciudadano 4%”.

“Y el colmo del cinismo: Alejandro Murat, gobernador del PRI en Oaxaca, haya ¡TRAICIONADO A SU PARTIDO VOTANDO POR MORENA!”.

“Y por último, ahí les va mi SUPER RABIA: Que el PT NO HAYA PERDIDO SU REGISTRO por ¡¡.03 %!!”.

“Y que… los habitantes de Iztapalapa y Tláhuac hayan votado por Morena a pesar de la tragedia de la Línea 12 del metro que los dejó sin transporte. ¿Lo pueden creer?”.

“Ahora, pasemos con lo que me gustó, (que entre paréntesis fue muy poco)”.

“Morena DECRECIÓ 3%. La madriza que le puso la oposición a Morena en la Ciudad de México”.

“El balance en el Congreso”.

“Y lo que adoré: La participación de la ciudadanía en la elección. Cuidando las casillas y además votando”.

“También, mi RECONOCIMIENTO a Lorenzo Córdova y a todos los integrantes del INE. Realizaron una superlabor”.

“Y mi petición, queridos partidos: Inviten a Movimiento Ciudadano a que se una con ustedes”.

“Y...”.

“O aprenden a ser oposición y se convierten en oposición FUERTE Y PELEONERA este mismo año o van a chupar faros en el 24”.

“Los narcos haciendo política”

“Carlos Loret de Mola”

“La sospecha es que, contentos con la política de brazos caídos ante el crimen, decidieron facilitarle la vida al partido oficial”.

“El caso que más llamó la atención nacional fue el de Valle de Bravo, donde el crimen organizado secuestró a la candidata de la Alianza a esa presidencia municipal para abrirle paso a la aspirante de Morena. Pero las autoridades electorales, tanto estatales como federales, tienen reportes de que esa historia se repitió en muchos otros lugares”.

“Es decir, el asunto va mucho más allá que Valle de Bravo, Estado de México: habrían existido bastantes más casos de candidatos que fueron directamente amenazados de distintas maneras por los grupos del crimen organizado para que “le bajaran” a sus campañas”.

“La sospecha, aún por ser probada, es que los cárteles, contentos con la política de brazos caídos ante la delincuencia organizada que promueve el presidente López Obrador, decidieron facilitarle la vida al partido oficial. No hay ningún reporte de que esto se hubiera hecho en coordinación con el gobierno o su partido, sino que más bien habría sido una decisión estratégica de los narcos para que permanezca el “abrazos no balazos” con el que han podido operar cómodamente”.

“Esto viene a apuntalarse y desatar más conversación cuando en el mapa del Pacífico mexicano, Morena ya tiene las gubernaturas de todo el corredor: Colima, Nayarit, Sinaloa, Sonora y las dos Baja Californias”.

“Lo que debe seguir es una coordinación estrecha entre autoridades de procuración de justicia y electorales para llegar al fondo de estas denuncias. Y claro, una decisión de Estado para cerrar el paso al crimen organizado”.

“SACIAMORBOS”

1.- A Mario Delgado, desde adentro de su partido y el gobierno, lo atacaron sin cesar en las semanas previas a las elecciones. Decían que había operado mal la elección, que traía un desastre en el partido, lo insultaban, auguraban que se iba a estrellar el presidente por su culpa. Tras ganar 11 gubernaturas, camina medio metro arriba de la tierra. Y encima, donde perdió (en la Ciudad de México y zona conurbada) no operó directamente”.

2.- Municipios de la esperanza, semáforo daltónico, regreso a la normalidad antes del pico, que serían máximo 6 mil muertos, que las pruebas no servían a pesar de la recomendación de la OMS, nacimiento y muerte del Modelo Centinela, el desprecio al cubrebocas, el número oficial de contagios y muchas, muchas otras mentiras después, hoy se termina la conferencia nocturna de Gatell. Su estrategia nos costó 600 mil personas muertas”.

3.- En Palacio están entusiasmados con la idea de que el único detenido por el Caso Lozoya, el campechano Jorge Luis Lavalle Maury “Pachita” empiece a cantar a cambio de beneficios y ponga en la mira de las autoridades a una de las familias más poderosas e influyentes del sureste: la familia Mouriño, del finado ex secretario de Gobernación del presidente Felipe Calderón, Juan Camilo Mouriño”.

4.- En entrevista para Latinus, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, lo deja claro, clarísimo: no va a ser candidato presidencial ni candidato a nada. Lo rechaza tajantemente. Cuando termine en el INE en el 2023 anuncia que viajará sin escalas a su cubículo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM”.

“[email protected]”

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

¿Quieres apoyar a un joven a cursar su preparatoria?, en la Academia Culmen “El Mexicanito” lo puedes hacer con tu donativo. Llame al 5565-2087 o aporte a: Banco Santander Serfin, Cuenta No. 65501021316, El Mexicanito, A.C, Clabe 014180655010213164 (Es deducible de impuestos).

E-mail: administració[email protected]

Personalidades en Política

Cumplimos 45 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión.

Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas: [email protected]

[email protected]