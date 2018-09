Participa Unicaribe en Semana del Emprendedor

Stephani Blanco/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La Universidad del Caribe (Unicaribe), fue elegida entre las 17 universidades a nivel nacional para participar en el evento exclusivo denominado, Día del Conocimiento, Dok, durante la Semana del Emprendedor que se realiza en la Ciudad de México.

Son 25 alumnos de diferentes carreras de dicha casa de estudios, que tuvieron la oportunidad de participar en el evento, al que solo tuvieron acceso 500 estudiantes de alguna carrera de 17 estados del país, en el que escucharon a conferencistas como el caricaturista de la revista The New Yorker, Tom Toro; la investigadora de la Universidad Rutgers, Helen Fisher; la fundadora del proyecto The Origins, Lawrence M. Krauss.

También te puede interesar: Emprendedores de Tulum ‘aterrizan’ 300 proyectos

Jonathan Pérez Ortiz, subdirector de Promoción Económica de la Secretaría de Economía (SE) en Quintana Roo, quien está participando con el grupo de jóvenes, mencionó que durante la semana los asistentes generan ideas de negocios para emprender, aunque en específico lograron ingresar al Dok, para aprender de temas como la creatividad matemática, la neurociencia y emprendimiento, e impulso de los límites del conocimiento.

Belem Castro Martínez, estudiante de Innovación Empresarial, de la Unicaribe, de 21 años de edad, es la segunda ocasión que participa en este evento que realiza el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem); ve que es una gran oportunidad para expandirse y hacer contactos, además de conocer personas y conferencistas.

“En el caso del evento Dok, que se realizó solo ayer, es una gran oportunidad ya que estar dentro de 500 estudiantes de sólo 17 estados, suma mucho a los proyectos que ya tengo en marcha, pues los conferencistas nos platicaron las experiencias y nos dieron ideas”, comentó.

Los estudiantes viajan a Ciudad de México con sus propios ingresos y la SE los apoya durante el evento para ingresar a conferencias o programas; y la Unicaribe justifica las faltas de la semana, que son parte del evento más importante de los emprendedores.

La Semana Nacional del Emprendedor arrancó el 10 y finaliza el 14 de septiembre en el Centro Citi Banamex y esperan la asistencia de 110 mil personas.