Unidos consolidaremos el gran futuro para todos: Mara

El Cancún de los próximos 50 años irá de la mano de una prosperidad compartida, que acortará las brechas de desigualdad en el municipio de Benito Juárez, para lo cual se han sentado las bases para un futuro de esperanza para todos. Así lo concibe Mara Lezama, quien busca seguir gobernando uno de los municipios con mayor crecimiento poblacional en el país, pero que además es el motor económico de Quintana Roo.

En plática con Novedades Quintana Roo, explica que tiene muy claro lo que hay que hacer para que ningún cancunense se quede atrás, además de estar convencida que solo con trabajo en conjunto: ciudadanos, empresarios y demás órdenes de gobierno se podrán vencer los retos que implican la nueva normalidad en medio de una pandemia

ECONOMÍA Y EMPLEO

La economía y el empleo son las principales preocupaciones de las familias. ¿Cómo piensa Mara Lezama resolver este tema?

Cancún es el destino turístico más importante de México y Latinoamérica y el más afectado. Por primera vez se vieron apagadas las luces de la zona hotelera, y nos damos cuenta que tenemos que trabajar y fomentar la reactivación para poder generar el empleo y diversificar la industria. Así como el turismo es el más importante, lo seguirá siendo la construcción, pero también escucharemos a jóvenes y mujeres emprendedores, y vamos a seguir trabajando para crear puentes, tenemos que ser facilitadores entre quien crea el empleo y quien lo busca.

¿Cómo se va a hacer?

No podemos dejar a nadie atrás, por eso debemos garantizar espacios para la mujer, para las personas con discapacidad, a nuestros adultos mayores. Para eso estarán los Centros de Desarrollo Comunitario, un lugar de empoderamiento, para aprender a hacer algo diferente. También habrá un trabajo de la mano con el gobierno federal, tenemos también un gran proyecto como el Tren Maya, un gran generador de empleos a partir de su proceso de construcción. También se suma la generación e incubación de negocios de la mano de los jóvenes que tienen un gran potencial para convertir sueños en proyectos.

Para organismos internacionales, invertir en infraestructura es una de las estrategias para mover la economía. ¿Qué papel juega dentro de la agenda de Mara Lezama?

Tenemos el Teatro de la Ciudad, que por muchos años se volvió un elefante blanco, víctima de gobiernos de corrupción, viene también la modernización del bulevar Luis Donaldo Colosio, donde se crea todo un proyecto donde no es sólo encarpetar sino hay que tomar en cuenta todo lo demás: camellones, guarniciones, ductos para el gas natural, un tema importante hacia la agenda mundial 2030, además de ser no sólo la entrada a la ciudad sino también para la Estación del Tren Maya.

Trabajaremos en el Parque de los Gemelos. Debemos construir lugares donde se haga comunidad, un lugar para deportes no convencionales, y por supuesto, el reencarpetamiento de calles y avenidas.

¿Qué pasa con el centro de la ciudad de Cancún?, por qué pareciera que toda la atención está sólo en la zona hotelera cuando se habla de turismo

D Cancún, o Distrito Cancún, es para eso, aquí no es sólo reactivar sino unir lo que ya hemos hecho, hemos comenzado con los cimientos de Puerto Juárez que hoy en día es una realidad, donde prácticamente nació Cancún, pero después de muchos años no había tenido inversión y vamos a culminar con la segunda etapa de un proyecto en Puerto Juárez. La reactivación y el embellecimiento del centro de la ciudad, que incluye el Teatro de la Ciudad, el mercado 23, el mercado 28, la avenida Yaxchilán, pero también incentivar a los empresarios para que inviertan en empresas o marcas ancla en la avenida Tulum, en el Parque de Las Palapas y en la Ruta Nader. Vamos a trabajar en pro de que este centro de la ciudad tenga un por qué para que los turistas vengan y disfruten y que haya una derrama económica con prosperidad compartida para todas y todos

COMBATE A LA CORRUPCIÓN

¿Qué sucede con la corrupción? ¿Se puede acabar?

El combate a la corrupción será un sí o sí en la próxima administración, cuando ganemos el 6 de junio. No es un camino fácil, es un camino sumamente allanado, porque todos aquellos que están acostumbrados a hacer actos de corrupción y que les gusta el dinero por “debajo de la mesa” no están contentos evidentemente, y por eso hay una guerra sucia que pareciera interminable, pero hay que construir la historia de los próximos 50 años sin corrupción.

El hecho de que vengan más turistas también implican otros retos como la seguridad. ¿Cuál será la estrategia en este sentido?

Vamos a seguir trabajando de la mano con el gobierno federal y con el gobierno estatal. No hay una manera de recuperar la paz si no lo hacemos en conjunto con los tres órdenes de gobierno, con una estrategia bien definida. En conjunto podemos atacar los temas, como el de la cárcel de Cancún que está en medio de una zona habitacional y lo que implica, porque ahí se generan muchos de los delitos. Seguir trabajando en la limpieza de las corporaciones y en la reacción que es muy importante, con patrullas, con más cámaras de seguridad con capacitación policial y, sobre todo, darles las herramientas a los policías. Solo así trabajando en la materia de reacción y prevención, la recomposición del tejido social, utilizando el arte, la cultura y el deporte, lograremos arrancar a nuestros jóvenes de la delincuencia, y un trabajo en conjunto es como podemos ir recuperando la paz.

CAMPAÑAS

Falta poco para que termine la campaña y llegue el momento de la decisión final. ¿Cómo se siente Mara Lezama?

Soy una luchadora social y siempre he caminado por las calles de Cancún, nunca he dejado de hacerlo. Agradezco el cariño de tanta gente y las palabras de aliento. Este 6 de junio, voto por Morena, voto parejo y por esa luchadora social y esa misma mujer que ha sido siempre. Creo que debemos trabajar de manera transparente y de la mano para lograr el bien universal sobre el bien particular.

También te puede interesar:

Playa del Carmen: Policía municipal cumple recomendaciones de Derechos Humanos



Chetumal: Buscan a voluntarios para monitorear tortugas marinas en Mahahual



Novedades Quintana Roo 🔥 Últimas Noticias hoy 1 de junio de 2021