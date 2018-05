Lanzarán nueva convocatoria para adquisición de uniformes

Ángel Castilla/SIPSE

CHETUMAL, Q. ROO.- La Licitación Pública Nacional LPN1/SEQ-2018, para la compra de uniformes escolares se declaró desierta, porque las dos empresas que se mantuvieron en la lucha, no cumplieron con todos los requisitos de la evaluación técnica.

También te puede interesar: Ventas de pan descienden por clima cálido en la zona maya

La Oficialía Mayor del Estado de Quintana Roo, emitirá en el transcurso de la semana una nueva licitación para la adquisición de 222 mil 602 kits de uniformes escolares para estudiantes del nivel básico, ciclo escolar 2018-2019.

Manuel Alamilla Ceballos, oficial Mayor del Estado, dijo que todas las empresas tendrán una vez más la oportunidad de participar en el proceso de licitación, así como subsanar las fallas por las que el comité de adquisiciones declaró desierto el proceso anterior.

La propuesta de la empresa Arenales Textil S.A. de C.V., oriunda del Estado de México, se desechó por no acreditar la compra de bases de licitación, no contar con los elementos humanos, financieros, técnicos, instalaciones y materiales indispensables para entregar los bienes en el tiempo solicitado, no considerar las especificaciones de la propuesta técnica que se informó en la junta de aclaraciones.

Así como incongruencia entre la propuesta económica y la técnica, al indicar que cada kit de niña estará conformado por una playera tipo polo, un short falda y un short, y cada kit de niño por una playera tipo polo, un pantalón y un short, cuando el kit tanto de niña como niño estará conformado por dos playeras tipo polo.

La persona física, Ana Josefa Peralta Alonzo, empresaria local, no presentó informe de resultados de pruebas de laboratorio realiza a los parches, la propuesta económica de los kits de niña y niño fue incongruente con la propuesta técnica al indicar que el de niña estará conformado por una playera tipo polo, un short falda y un short, y el de niño por una playera tipo polo, un pantalón y un short, cuando debió de ser conformada por dos playeras tipo polo, en ambos casos.

Además de sólo presentar acuse de recibo de la declaración provisional al mes de marzo de 2018, copia del pago y no la copia legible de su declaración provisional correspondiente a ese mes, como se solicitó en los requisitos técnicos de las bases de licitación.

Hoy martes sesionará el Comité de adquisiciones para determinar la fecha de publicación de la nueva licitación, en la que la Oficialía Mayor prevé un nivel de competencia mucho mayor en la calidad y precios para los uniformes escolares.