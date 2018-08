Universidad capacita a adultos en varios temas

Eva Murillo/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Por ocho meses, personas de la tercera edad toman talleres de manera gratuita en la Universidad del Sur, en donde aprenden sobre derechos humanos, finanzas, uso de tecnologías, cocina, dibujo, entre otros, a los que dedican cuatro clases de dos horas cada ocho días, para al final graduarse como “Abuelito US”, explicó Juan Carlos Lechuga Trujeque, coordinador de la fundación de la escuela.

A Griselda Alicia Ortega Chávez, ser alumna de esos talleres la revitaliza y renueva, incluso le van a permitir cumplir uno de sus sueños: ser egresada de una universidad. Se describe como una abuelita que no se queda quieta, que participa en agrupaciones, pero asistir a la universidad le deja una satisfacción diferente, de crecimiento y de enseñanza, como cuando curso el taller de derechos humanos.

“En ese taller me enseñaron a defenderme, a que como persona mayor tengo derechos, me dio valor para no dejarme”, recordó.

Actualmente están en el taller de cocina vegana, apta para el tipo de alimentación que deben tener las personas de la tercera edad, que junto con una docena de compañeros está por concluir.

Las personas que quieran formar parte del grupo de estudiantes, puede acudir a las instalaciones de la universidad, pues no hay cupo limitado, podrá cursar los talleres restantes, pero para graduarse deberá completar el esquema educativo.

Por cada coordinación o carrera que ofrece la universidad, los mismos alumnos imparten los talleres, cada uno con duración de un mes, todos los viernes durante dos horas. Andrés Vega Espinoza, dedicó su vida profesional a la administración de empresas, una vez jubilado decidió cambiar su residencia a Cancún, él ve la oportunidad de cursar los talleres como una manera de seguir sintiéndose vivo.

“Me siento orgulloso de pertenecer al grupo de abuelitos que están en el curso, espacios como este se agradecen”, resaltó.

Para quienes ya terminaron los talleres, hay la opción de tomar cursos libres y pasar a la siguiente etapa para poder ser Abuelitos Embajadores, y poder realizar labor social en las colonias de Cancún y difundir sus enseñanzas con los estudiantes.