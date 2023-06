Uqroo: autonomía, como lazo de cochino

A la fecha no podemos saber si fue un "borregazo" o un craso error, pero el lunes salió en redes sociales una tempranera nota, atribuida a un importante periódico de la capital de Quintana Roo, en la que se anunciaba que la Comisión Especial para el proceso de relevo de titular en la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo había definido ya la terna entre los 25 aspirantes que habían calificado para dicha etapa, para ser entregada al máximo órgano de gobierno de la casa de estudios —la Junta de Gobierno— para que de ella eligiera al próximo. Esperábamos ver la información en la portada del diario que se edita e imprime en Chetumal, pero no hubo nada: no sabremos, en fin, si fue un error, un engaño o un intento de madruguete de una facción maliciosa.

La nota en comento habló de un proceso —a la letra— "inédito y transparente, que incluyó el análisis minuciosos de los perfiles de los 25 aspirantes a la rectoría de la Universidad Autónoma de Quintana Roo (Uqroo), la Comisión Especial designada para tal fin determinó por la mayoría de los votos de sus integrantes que los más idóneos para ocupar el cargo son: Lucelly Marianela Roldán Carrillo, Tirso Juan Ordaz Coral y Víctor Andrés Gáber Bustillos (con todos los "sic" que cabrían para una redacción tan pobre)".

"Sin lugar a dudas las personas seleccionadas cuentan con solvencia moral y ética intachable que goza del reconocimiento de la sociedad quintanarroense", aclarando que "será la Junta Directiva la que determine quién tomará las riendas de la misma durante el periodo 2023-2027".

Después de abundantes y variopintos autoelogios de la Comisión Especial, esta concluye asegurando que "el proceso de selección continúa conforme a lo establecido en la convocatoria y será el próximo 16 de agosto cuando el elegido o elegida rinda la protesta de Ley (sic) y asuma la rectoría de la institución".

Sin embargo, la publicación de esta terna, muy probablemente perfilada desde mucho antes y a instancias del actual rector Francisco López Mena, causó una inconmensurable molestia entre la comunidad universitaria, pues los severos peros que —como señalamos el lunes, en este espacio—, surgió uno mucho mayor: la máxima instancia de gobierno de la Uqroo, la Junta Directiva, estuvo en total desacuerdo con las apreciaciones susodichas: ¡reprobó!, sí rechazó sin escatimar razones negativas ni airados adjetivos contra los seleccionados. Aquí, más vale reproducir de manera textual los puntos concretos del comunicado oficial de la Junta Directiva que, esta vez, la Comisión Especial decidió no decir "ni pío":

"• El pasado 20 de junio la Comisión Especial, encargada de proponer la terna de aspirantes a la Rectoría, entregó a la H. Junta Directiva el acta con los resultados de su "trabajo" (las comillas son de Café negro). Su propuesta de terna quedó integrada por el Doctor Víctor Andrés Gáber Bustillos, el Maestro Tirso Juan Ordaz Coral, y la Doctora Lucelly Marianela Roldán Carrillo.

"• El 27 de junio la H. Junta Directiva, reunida en sesión ordinaria, analizó la sustentación de la terna propuesta por la Comisión Especial, la contrastó con la documentación disponible acerca de todas y todos los aspirantes registrados, y tomó la decisión de no validar la propuesta enviada por considerarla claramente inconsistente con los criterios de evaluación establecidos en el artículo 24 del Reglamento de la Junta Directiva y los apartados VIII y IX de la convocatoria.

"• El día de hoy, 28 de junio, la H. Junta Directiva notificó por escrito su decisión a la Comisión Especial y la instruyó para que, en el plazo establecido en el artículo 26 del Reglamento de la Junta Directiva, reconsidere en su TOTALIDAD (las letras altas son de Café negro) la terna propuesta, teniendo en cuenta rigurosamente los méritos académicos, la experiencia y la calidad de los planes de trabajo de las y los aspirantes registrados.

"Como resultado de la situación arriba descrita, la H. Junta Directiva deberá realizar ajustes en el calendario de la convocatoria, los cuales se anunciarán oportunamente una vez que la etapa de validación de la terna haya concluido. En ningún caso, los ajustes afectarán el compromiso de concluir el proceso a más tardar el 15 de agosto de 2023, de acuerdo con la fecha establecida inicialmente en la convocatoria."

Por ahora se nos terminó el espacio, pero ya analizaremos con nuestros lectores por qué se fue de tres nada y con una muy decente pero durísima reprimenda la Comisión Especial que pretendió que la palabra "autónoma" que se le añadió al nombre de nuestra máxima casa de estudios no fue con fines de rimbombancia, pero les adelantamos la primera: Francisco López, el rector saliente, pretendía establecer un "maximato" a través de Víctor Gáber, y quedó expuesto como un chapucero autoritario y megalómano al caérsele el jueguito, al menos por ahora.

Esta historia continuará. Esperamos que hayan disfrutado la botana.