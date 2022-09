Usuaria exhibe a restaurante de Mahahual que la obligó a pagar propina

Usar las redes redes sociales para exhibir una injusticia si funciona: Fue así que una usuaria logró que un restaurante en Mahahual no solo le reembolse los 550 pesos de propina que la habían obligado a pagar, sino también otros mil 470 pesos de su consumo como “forma de disculpa por las molestias”.

De acuerdo con Frida Ang, el pasado sábado asistió al restaurante “Restaurante Beach Club El Faro”, ubicado en la zona de la Costa Maya. Cuando solicitaron la cuenta, notaron que esta era mucho más de lo que ellos calculaban, por lo que de inmediato solicitaron al mesero que les explique a detalle.

Fue entonces que se dieron cuenta que les habían incluido 550 pesos, por el 15% de propina, dando un total de 4 mil 320 pesos.

De inmediato, Frida y su familia refutaron que de acuerdo a la Procuraduría Federal del Consumidor, la propina es una gratificación a consideración del cliente, y jamás debe ser incluida en el costo final de la cuenta.

Sin embargo, los meseros comenzaron a hostigarlos y a portarse groseros con ella, su esposo y sus hijos, por lo que decidieron pagarlo todo, pero después exhibirlos en redes sociales.