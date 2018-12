Usuarios se quejan por fraude en banca electrónica

Stephani Blanco/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Usuarios del banco HSBC denunciaron que desde agosto fueron víctimas de fraudes a través de banca electrónica, sin que hasta la fecha haya una solución por parte de la institución ni de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Felipe Dimas Nava, cuentahabiente de uno de los bancos, manifestó que en su caso perdió 261 mil 500 pesos, de dos cuentas, una de 149 mil 500 y la otra de ahorros por 112 mil pesos, que tenía en la institución bancaria.

También te puede interesar: Crece el fraude bancario en el estado

A pesar de que inició los trámites, el banco determinó que fue inviable ya que fue a través de transferencias bancarias y aunque acudió a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros no le han resuelto, por lo que busca realizar una demanda penal.

“He pasado más de tres meses luchando para recuperar mi dinero, que fue un depósito a una cuenta fiscal de mi trabajo, cinco días después ya no aparecía el dinero, y lo único que me dicen es que era improcedente ya que solo yo debería tener la cuenta para realizar trasferencias, algo que yo no hice”, explicó.

El afectado detalló que el hecho se suscitó en una sucursal de la avenida Torcasitas y aunque comenzó el trámite para la banca en línea, no lo concluyó, razón por la que no era posible hacer las transferencias.

Carlos Orlando Erosa Coral es otra de las víctimas; en su caso perdió 173 mil pesos por unos pagos a través de banca en línea de la misma institución bancaria, en agosto.

El acercamiento que tuvo la institución bancaria fue para ofrecerle un reembolso de 50% de su dinero, sin embargo, no lo ha aceptado porque no hizo los movimientos.

“Fue vía Spei, y es poca la información que nos dan sobre el caso, y lo único que quiero es que me regresen el dinero de una de las transferencias que yo no hice”, mencionó.

Hasta octubre, la Condusef contabilizó 300 quejas de usuarios por el tema de la banca electrónica, que son ingresadas como cargos no reconocidos, y aunque se da la atención se ha complicado la resolución favorable para el cliente, porque ellos deben tener sus contraseñas privadas.

Las recomendaciones de la Condusef son: no dejar abiertas las cuentas, no dar información, ni contraseñas y no descuidar el plástico para evitar ser parte de los delitos cibernéticos.