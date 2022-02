Usura-anatocismo

Al inicio del ejercicio del Ejecutivo Federal, manifestó su compromiso de campaña de reducir las comisiones e intereses que cobran las instituciones financieras, bancos, a sus usuarios en créditos y transacciones como cuenta habientes o sujetos de crédito para bienes de consumo duradero, prestamos, casas, industria, automóviles, etcétera.

De inmediato surgieron protestas de las instituciones arriba mencionadas y, dio marcha atrás para posponerlo hacia el tercer año de su período gubernamental, pareciendo que esa iniciativa se guardó en el archivo muerto del Ejecutivo.

Podemos entender que en ejercicio anterior, no inmediato, se comprometió a la nación con la banca privada la deuda del Fobaproa que hasta el día de hoy se viene pagando los intereses o servicio de la deuda.

Cabe señalar que la propia Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establecía la usura como el cobro de interés sobre intereses, esto es, lo impagable y consecuentemente los deudores de la banca jamás podrán liquidar sus cuentas con atrasos por el cobro de cobranza, intereses moratorios, etcétera.

Ricardo Monreal, líder de la Cámara de Senadores se comprometió, el año pasado, que en el primer período de sesiones presentaría una iniciativa para regular, bajar, las comisiones, recargos e intereses de la banca pero, parece haberse olvidado ante sus conflictos por la candidatura a la presidencia de la República con el líder de Morena y Andrés Manuel López Obrador, pues el dedo parece señalar, en mi opinión, que apunta a Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard.

Con AMLO, todo lo que parece ser no es y lo que es está poco claro, “No mentir, no robar y no traicionar”, parece un discurso populachero, un afán de conservar el poder para sí o interpósita persona y de esa manera perpetuar su poder, influencia y la simulación de honestidad valiente y combate a la impunidad, corrupción y nepotismo.

Quien se sienta convencido de progreso en la economía familiar, social y un futuro promisorio para sus descendientes, que tire la primera piedra o lo manifieste públicamente, no en la revocación del mandato y ¡Al tiempo!