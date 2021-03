Va por ti Nachito: Blanca Merary Tziu, candidata del Verde en Puerto Morelos

La tarde de hoy, la dirigencia estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Quintana Roo presentó a Blanca Merary Tziú Muñoz, viuda de Ignacio Sánchez Cordero, como su candidata a la presidencia municipal de Puerto Morelos.

A través de redes sociales, el Comité Ejecutivo Estatal presentó a Merary Tzui como la abanderada dentro de la coalición del Verde con Morena y el Partido del Trabajo (PT), “Juntos Haremos Historia en Quintana Roo”.

Pablo Bustamante, secretario general del partido en Quintana Roo, afirmó que el principal proyecto que buscan con esta candidatura, será asegurar la justicia social de los portomorelenses.

No quepa duda que hemos elegido a la persona ideal con el proyecto que nuestra presidenta municipal Laura Fernández, y nuestro amigo Ignacio Rodríguez, han iniciado para Puerto Morelos”.

“Este proyecto es de los portomorelenses y por los portomorelenses y estará encabezado por nuestra compañera Blanca Tziú. No sólo tenemos un proyecto ganador, sino quien hará justicia social a los portomorelenses, contando con la mejor candidata de nuestra coalición con Morena y el Partido del Trabajo.

Bustamante Beltrán aseguró que la candidata continuará con el proyecto que establecido por la presidente municipal, Laura Fernández, y por Ignacio Sánchez, quien se perfilaba como candidato a la presidencia municipal, pero fue asesinado en un café el pasado 24 de febrero.

Un día antes, el nuevo dirigente estatal del PVEM había asegurado que, tras la muerte de Sánchez, el partido analizaba varios perfiles para las candidaturas locales, incluidas la de la presidencia municipal de Puerto Morelos.

En su discurso de aceptación Blanca Merary Tziu agradeció a la presidenta municipal y a los dirigentes partidistas por la candidatura y aseguró que seguirá el ejemplo dado por su esposo.