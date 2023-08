Autoridades de Felipe Carrillo Puerto reportaron que en estas primeras semanas de la temporada de vacaciones de verano se mantuvo con saldo blanco, es decir, sin hechos de tránsito que alarme.

Teresa Emigdio Antunez directora de Tránsito Municipal aseguró que el año pasado durante el mismo periodo, no tuvieron algún acontecimiento como accidentes o hechos fuertes, ha habido algunos accidentes, pero no han sido aparatosos, mucho menos que hayan cobrado la vida de alguna víctima.

“Es un tema que no se puede determinar, son variantes y ocurren de manera inesperada, sin embargo, en lo que va de este periodo se mantiene sin repercusión, confiamos que el resto del asueto se mantendrá de la misma forma, pero depende mucho de los conductores y las condiciones de sus unidades”.

Por su parte Angel Sulub director de Protección Civil agregó que, aunque no tuvieron protocolo de banderazo del inicio del periodo vacacional, se encuentran en coordinación con otras autoridades del municipio, como lo es Policía Municipal, Cruz Roja, la Guardia Nacional, Secretaría de Salud, Policía Municipal, Cruz Ámbar, por mencionar algunas, para brindar la atención en caso de que sea necesario.

Primeras semanas de vacaciones de verano en Carrillo Puerto registra saldo blanco / (Foto: Jesús Caamal)

Añadió que el riesgo es latente en todo momento, pero en estos períodos incrementa más, por la activación de miles de viajeros que cruzan por la zona centro del municipio durante el lapso, es por ello, que como parte de su estrategia es brindar la atención mayor posible que se pueda para prevenirlas.

“Es una actividad que se hace año con año, lo importante es brindar la seguridad a los viajeros quienes vienen del sur y se dirigen al norte, de quienes vienen del norte y se dirigen al sur, somos un municipio de paso obligado y nuestra prioridad es darles las atenciones necesarias”.

Dijo que es importante que los conductores sigan acciones por su propia cuenta para disminuir los riesgos, como la de no manejar cansados, no ingerir bebidas alcohólicas, verificar las condiciones de sus vehículos, neumáticos, si no se sienten bien, estacionarse, descansar y seguir su camino.