Gobierno de AMLO no vacunará contra COVID a trabajadores turísticos del sur

Más de 12 mil trabajadores del sector turístico de Chetumal, Mahahual y Bacalar quedaron fuera de los planes de inmunización contra la COVID-19, anunciado por las autoridades federales como parte de una campaña “especial para el sector turismo”.

Bertha Medina Núñez, presidenta de la Asociación de Hoteleros del Centro y Sur del estado, explicó que a pesar de que ya tienen listos los nombres de sus empleados para ser incluidos en esta jornada, hasta el momento ninguna autoridades ha requerido la información.

Señaló que esta discriminación por parte del gobierno federal es “lamentable”, porque acelerar la vacunación de meseros, cocineros, mozos, náuticos y trabajadores de centros de hospedaje, es crucial para la recuperación económica del sur.