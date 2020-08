Valeria Lemus refleja la irrealidad virtual en que vivimos con la puesta en línea Delivery

Cancún.- La actriz Valeria Lemus después de vencer cada día el reto de llevar a la pantalla emociones a través de una cámara, disfruta cada jueves narrar la irrealidad virtual en la que actualmente vivimos a través de la obra Delivery.

En exclusiva para Novedades Quintana Roo, asegura que esta modalidad de hacer teatro en línea debe quedarse, aun cuando se pueda regresar a las salas de manera presencial.

“Delivery es una exploración de una irrealidad virtual que no nos hubiésemos podido imaginar si no estuviéramos en medio de una pandemia y lo cuento de una manera muy creativa, es una historia que está aprovechándose de las ventajas digitales para contar la ficción, usa las cámaras y las posibilidades que nos dan las herramientas online como parte de los personajes dentro de la obra, lo virtuoso es que no solo somos actores frente a la cámara sino que jugamos con ella para contare esta irrealidad”, expresó Valeria y refirió que Delivery fue hecha expresamente para presentarse de manera virtual.

“La obra fue pensada justo para funcionar en Zoom, llevamos ya dos funciones con transmisión en vivo, el actor (Salvador Carmona) desde su casa y yo desde la mía hacemos toda la magia de cámaras que sucede en la historia, hoy es la tercera fecha y el próximo jueves será nuestra última función, a través de la plataforma de boletopolis”.

Teatro virtual todo un reto para el actor y un gran aprendizaje

“Hay un gran cambio al hacer teatro virtual, uno tiene menos experiencia dialogando con la cámara a pesar de que en esta cuarentena todas las juntas de trabajo, las reuniones familiares son a través de Zoom, pero la misión es diferente, el reto son los trazos, las indicaciones del director para contar la historia, ensayar los trucos para ver cómo se ve, entenderlos te exige un doble nivel de confianza con el compañero de escena, porque no estamos en el mismo sitio y no vemos la pantalla, hay que confiar, escucharnos y sincronizarnos mucho más y por otro lado, controlar el volumen de la voz, las intenciones y las expresiones del rostro, pues el espectador está más lejos que nunca pero más cerca porque ahora sí nos ven la cara, los ojos, las expresiones del rostro, entonces como actor hay que enfocarnos más en eso, ese ha sido un gran reto en las funciones virtuales, además el transmitir en vivo exige que seamos nuestros propios técnicos con la posición de la cámara, la luz, realmente todo un aprendizaje”.

Para Valeria la modalidad en línea debe quedarse, aun después de que se regrese la modalidad presencial al teatro, pues ha generado otro tipo de público y puede llegar a lugares inesperados.

“Es un aprendizaje y esta experiencia vale la pena que no se vaya cuando se pueda regresar al teatro, porque así podemos saber que estamos haciendo los actores de cada estado de la república sin viajar. Es muy caro hacer giras y solo ciertas obras y de ciertos formatos pueden llegar a los estados y muchas veces uno como creador, si no tenemos el presupuesto no se puede y por ese lado la tecnología reduce las trabas de movilidad para este tipo de obras. Nosotros como teatro no vamos a dejar de crear, de contar historias, no vamos a despedir a nadie y crear otras posibilidades para seguir trabajando, esta modalidad genera un modelo económico conveniente para todos los involucrados en una obra y esta exploración de la realidad virtual está permitiendo sostener a todo un equipo de trabajo”, finalizó.