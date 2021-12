Valeria Roswell a la conquista del público con mensajes positivos

La cantante cancunense busca dejar un mensaje positivo en cada una de sus canciones, así como retratar sus vivencias y que el público conecte con su música. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, la joven compositora comparte los detalles de su proyecto.

“Desde que estaba chiquita he estado rodeada de música, a los 4 años tenía mi primera batería, creo que lo que me inspiró a subirme a un escenario a cantar a mostrar lo que quería decir fue a los 10 años, empecé con teatro musical y ahí fue mi despertar y donde me enamoré de los escenarios. Después empecé a escribir mis canciones, a ponerle melodías y ahora estoy en el proceso de encontrar mi centro, por eso estoy lanzando mi primer sencillo”, compartió Val, quien tenía tanto que expresar y logró encontrar un buen equipo para cumplir este sueño.

“Me estaba sintiendo un poco perdida con la pandemia, en cómo expresarme y transmitir lo que estaba sintiendo, conocí a mis productores, hicimos una sesión y luego de sacar mis sentimientos surgió “Ser feliz” que habla de que a pesar de todo lo que esté pasando afuera, mi refugio es la música, soy feliz con ella y bueno, ya vienen más temas”, dijo.

Para Val, Billie Eilish es su inspiración para escribir, se identifica con sus temas y busca transmitir tanto como la artista estadounidense, siempre dejando un mensaje positivo en cada una de sus canciones.

“El mensaje principal es decirle a mi público, no estás solo, hay alguien que se siente como tú, está bien estar mal, está bien caerse, sentirse triste pero siempre levantarse y salir adelante, quiero que el público se identifique con mi música y logre captar el mensaje que quiero transmitir”, expresó Valeria, quien busca que la gente la escuche y apoye su carrera.

“Me encantaría que mi música llegue a muchas personas, estoy subiendo algunos covers para que la gente empiece a reconocerme y me diga qué opina de mi voz. Lo siguiente es escribir muchas canciones basadas en mis experiencias, en las de la gente y sacar muchos temas, me encantaría hacer alguna colaboración, hay muchos artistas que estoy viendo que me gustan. Igual poder llevar mi música a diferentes escenarios y conectar con el público”, expresó Valeria Roswell.