Validez de los billetes maltratados y rotos en México

Ciudad de México.- Los billetes se usan en una infinidad de transacciones comerciales realizadas en todo el país. Pasan de mano en mano muchas veces, se exponen a distintos climas y con frecuencia, a la falta de cuidados al utilizarlos. Todos estos factores provocan que los billetes se deterioren, en ocasiones de manera natural y en otras, de forma intencional.

Pero, ¿por qué es importante que los billetes estén en buen estado? Cuando un billete está en buenas condiciones resulta más fácil identificar sus elementos de seguridad, los cuales, nos permiten distinguir entre billetes auténticos y billetes falsos.

Cuando los billetes maltratados ingresan a los bancos, se separan con el fin de enviarlos a Banco de México para su destrucción. Los billetes que se destruyen se reponen con billetes nuevos y esto representa un gasto mayor para el país.

Para ayudar a mantener los billetes en buenas condiciones y prolongar su vida, se recomienda que no se arruguen, no se engrapen, no se rayen y no se marquen. Deben mantenerse alejados del fuego y humedad, y de preferencia, deben guardarse extendidos sin realizar dobleces aunque si esto es necesario, hay que procurar no recalcar el doblez. Si se tiene un billete roto o con una parte desprendida, se recomienda utilizar cinta adherible transparente; o bien, acudir a cualquier banco o a un Centro de Canje para que lo evalúen y en caso de proceder, recibir a cambio otro billete que esté en buenas condiciones.

Es importante que conozcamos bajo qué condiciones un billete pierde su valor. Un billete se puede deteriorar de diferentes maneras; en algunos casos, el deterioro afecta únicamente la apariencia del billete y por lo tanto, es posible seguir utilizándolo para realizar pagos; en otros, provoca la pérdida de su valor.

Billetes sucios, despintados o decolorados

En esta categoría se encuentran los billetes que por su uso, grado de suciedad y exposición a condiciones climáticas, han perdido su color original. Estos billetes conservan su valor y cuando los bancos los reciban, deben retirarlos de circulació

Billetes con sellos o anotaciones

Los billetes que contienen palabras, frases o dibujos, en forma manuscrita, impresa o en cualquier otro medio indeleble, que tengan como finalidad divulgar mensajes dirigidos al público de tipo político, religioso o comercial, no tienen valor. Esta medida es para evitar que los billetes con dichos mensajes se utilicen como medio de difusión al tratar de inducir la preferencia del público hacia algún partido político o candidato, hacia el consumo de algún bien o hacia la adquisición de algún servicio y, en general, también para evitar que alienten a la gente a marcar y deteriorar más billetes como en el caso de las leyendas religiosas.

Cualquier anotación, sello o dibujo que no sea un mensaje dirigido al público del tipo religioso, político o comercial, no afecta el valor del billete. Algunos ejemplos son los sellos completos o incompletos de bancos o empresas, sellos con las leyendas ACEPTADO o CANCELADO, sellos con personajes infantiles. Tampoco repercuten en el valor del billete los dibujos de bigotes, anteojos, rayas, nombres, números o símbolos, por mencionar algunos. A pesar de esto, se recomienda no escribir, dibujar ni poner sellos sobre los billetes para mantener su vida útil el mayor tiempo posible.

Billetes rotos o incompletos

Cuando un billete tiene algún corte o rasgadura, se recomienda repararlo con cinta adherible transparente para evitar que se desprenda una parte del billete. Si un billete se repara con cinta transparente y no le falta ninguna parte, el billete conserva su valor. Si el billete se repara con cinta no transparente como cinta canela, para aislar, de papel, etc., pierde su valor porque Banco de México supone que fue con la intención de ocultar algo que le hace perder su valor, como un mensaje dirigido al público de tipo político, religioso o comercial.

Cuando un billete está incompleto; es decir, cuando le falta alguna parte, aún puede conservar su valor, todo depende del tamaño del pedazo que se haya perdido.