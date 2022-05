Vamos a construir un mejor futuro para las niñas y niños: Mara Lezama

Mara Lezama, la candidata morenista a la gubernatura convivió con niñas y niños, así como con sus padres en esta comunidad, donde entre brincos, juegos y cantos señaló que trabajará por ellos, quienes son el futuro y el presente, son los próximos abogados, médicos, veterinarios, presidentes municipales, gobernadoras y gobernadores.

Al encabezar ayer un festival con motivo del Día del Niño en esta comunidad, convivió con niñas y niños, con quienes jugó, bromeó y, mirándolos a los ojos, se comprometió con ellos porque tiene una historia de vida que la avala y está dispuesta a luchar para garantizarles no sólo educación, sino también seguridad, salud, mejores condiciones para su desarrollo y una vida libre de violencia.

Con el grito “¡El pueblo unido, jamás será vencido!” en el ambiente, sostuvo que estamos más unidos que nunca y nos venimos a comprometer con todos los sectores porque tenemos una historia de vida que nos avala, porque nuestra vida representa lo que significa luchar por ustedes y para ustedes.

Luego de afirmar que es el momento de la Cuarta Transformación, indicó que vino a esta comunidad carrilloportense para hacer un compromiso con la gente y con el pueblo, al que ofreció hacer un gobierno diferente, bajo los preceptos de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Soy una luchadora social que dije sí a la política porque creo en Morena, en la 4T, en nuestro Presidente, en acortar las brechas de desigualdad y en que es el tiempo de las mujeres, pero no creo en las cuotas. A las mujeres, a las personas con discapacidad y a todos los que están en situación de vulnerabilidad los atendemos viéndolos de frente, expresó.

En ese sentido, dijo que se reanudará la entrega gratuita de uniformes y útiles escolares en educación básica y se garantizará, con apoyo de la Federación y los municipios, la construcción, modernización, mantenimiento y equipamiento, incluso con servicio de Internet, de las escuelas públicas en todos sus niveles educativos, en concordancia con el crecimiento de la matrícula.

Ningún niño o niña debe abandonar la escuela por cuestiones económicas, añadió. Por eso, implementaremos un sistema para identificar a los alumnos en situación de riesgo de abandono escolar para evitarlo, además de que abriremos nuevas escuelas de educación inicial temprana para mejorar el desarrollo de capacidades para el futuro.

La candidata morenista indicó que esos compromisos son los mismos que contrae José María “Chema” Chacón, candidato a diputado en el Distrito XII, quien la acompañó en el evento.

Vamos a ganar, pésele a quien le pese y le duela a quien le duela, porque este movimiento nadie lo para. Vamos a acabar con la corrupción, vamos a trabajar por los niños y niñas, con los padres y las madres, aseveró.